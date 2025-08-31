SDA: Sutrašnja blokada prijevoznika rezultat je nesposobnosti Forte, okrenuli su leđa ovom sektoru

Iz Stranke demokratske akcije uoči najavljenih protesta i blokada prijevoznika u Bosni i Hercegovini poručili su da je to direktna posljedica nesposobnosti aktuelne vlasti.

- Najveću odgovornost snosi Trojkin ministar komunikacija i prometa Edin Forto, koji mjesecima ignoriše vapaje sektora koji predstavlja krvotok bosanskohercegovačke privrede. Umjesto da rješava probleme, Forto se bavi manipulacijama, prebacivanjem odgovornosti i iniciranjem besmislenih radnih grupa. Zbog indolentnosti i nekompetentnosti aktuelne vlasti, hiljade vozača i transportnih kompanija izloženi su diskriminaciji na tržištu Evropske unije, a na granicama se gubi vrijeme i novac zbog sporih procedura. Umjesto da stanu u zaštitu domaćih prijevoznika i olakšaju im poslovanje, Trojka i njen ministar okrenuli su leđa sektoru koji zapošljava desetine hiljada ljudi i nosi ogroman dio bosanskohercegovačkog izvoza - navodi se u saopćenju.

Ističu da ako "Forto nije sposoban da obavlja posao za koji je plaćen" da onda " treba podnijeti ostavku i omogućiti da tu odgovornu dužnost preuzme neko ko će znati i htjeti braniti interese države i građana".

- Od Vijeća ministara BiH, a naročito resornih ministarstava zaduženih za rješavanje ovog problema, očekuje se hitna reakcija. Nastavak ovakvog odnosa prema transportnom sektoru će imati teške posljedice po ekonomiju i snabdijevanje stanovništva, a time i stabilnost države - zaključili su u saopćenju.

Prijevoznici su ranije upozoravali na niz problema. Poput toga da Forto nije realizovao nijedan od 17 dogovorenih zaključaka, uključujući izmjenu Pravilnika o licenciranju, državni ministar Staša Košarac nije unaprijedio rad Ureda za veterinarstvo niti koordinaciju inspekcija jer je digitalizacija zaustavljena, zbog čega se procedure i dalje odvijaju po zastarjelom modelu.