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"NEĆE PROĆI"

Dodik pozvao poslanike da odbiju budžet: "Nije važno jedinstvo, već racionalnost"

Ne želim da dajem ocjene, ali mislim da taj budžet neće proći, kaže Dodik

Dodik: Neće proći. Dejan Rakita / Pixsell

A. O.

31.8.2025

Bivši predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik pozvao je danas sve poslanike iz reda srpskog naroda u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH da sutra ne glasaju za prijedlog budžeta BiH za 2025. godinu.

"Budžet je neustavan"

Dodik tvrdi da je budžet predložen "mimo Ustava i zakona", konkretno zbog izmjena koje su u prijedlog unijeli članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović.

- Taj budžet krši nekoliko članova Ustava. Institucije kulture ne pripadaju nivou BiH. Oni to žele da nametnu - tvrdi Dodik. 

Ipak, to naravno nije tačna tvrdnja jer je riječ o kulturnim institucijama od značaja za državu, za koje međunarodna zajednica apeluje da bi država konačno trebala preuzeti odgovornost.

Naveo je da je važno da "srpski poslanici ne prihvate povećanje sredstava za odbranu".

- To bi išlo sve na teret prihoda Republike Srpske i mislim da srpski poslanici, bez obzira kojoj političkoj partiji pripadaju, treba to da odbiju - izjavio je Dodik.

On je ukazao da u ovom slučaju "nije važno srpsko jedinstvo, već racionalnost".

- Ne želim da dajem ocjene, ali mislim da taj budžet neće proći. Ako prođe u Predstavničkom domu, neće u Domu naroda jer SNSD tamo ima tri delegata - zaključio je Dodik.

Podsjećamo, Predsjedništvo BiH usvojilo je Budžet za 2025. godinu nakon nekoliko neuspjelih pokušaja Vijeća ministara BiH da utvrdi nacrt, a s prijedlogom nije bila saglasna članica PBiH Željka Cvijanović.

Usvajanje teksta

Zatim je zakazana sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za ponedjeljak kako bi se raspravljalo o budžetu, ali su šanse za usvajanje teksta male.

# SJEDNICA
# BUDŽET
# MILORAD DODIK
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