Iz Ministarstva prometa tvrde da konzorcij koji okuplja prijevoznike laže, sumnjaju u njihove motive

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine reagovalo je povodom najavljenih protesta prijevoznika, a u svom saopćenju navode da su uveli praksu održavanja sastanaka sa predstavnicima Konzorcija Logistika.

Kako kažu u saopćenju, a posljednji u nizu sastanaka sa ministrom Edinom Fortom održan je 14. avgusta.

- Neistina je – i, nažalost, ne jedina u objavama Konzorcija – da je Ministarstvo 70 dana šutjelo. Redovne sastanke i komunikaciju inicirali smo kao izraz partnerstva, kako bismo zajednički došli do rješenja koja su u interesu naših prijevoznika, iako nam je od početka ukazivano da naši motivi i motivi Konzorcija nisu isti. Svjesni ustavnih i zakonskih nadležnosti, te cijeneći činjenicu da unapređenje u oblasti transporta zahtijeva koordiniran rad više državnih institucija, ministar Forto je Vijeću ministara BiH predložio formiranje Odbora za olakšice u transportu – piše u saopćenju.

Dodaju da činjenica da su ministri SNSD-a srušili inicijativu – u čemu im je rukovodstvo Konzorcija javno dalo podršku – postavlja pitanje zašto se bježi od sistemskog rješenja i koordinacije svih nadležnih institucija, što otvara prostor i za diskusiju o motivima objava punih neistina.

- Bez obzira na dalje djelovanje bilo kakvog udruženja, Ministarstvo će nastaviti donositi mjere koje su u našoj nadležnosti i koje prijevoznici očekuju:

Izdavanje treće registarske u roku od 72 sata – izrađene su izmjene Pravilnika o registraciji vozila i u toku je zakonski propisan proces konsultacija sa nadležnim institucijama. Usvajanje izmjena očekuje se u septembru.

Licenciranje i administrativne procedure – izmjene pravilnika su u završnoj fazi.

Upis profesionalne kvalifikacije vozača (Code 95) – pravilnik je finaliziran i slijedi objava u oktobru.

Platforma za digitalni CEMT i uputstva za korištenje – osigurani su prijevodi na jezike u upotrebi u BiH i sistem je u funkciji.

Digitalizacija (eCMR – elektronski tovarni list) – inicijativa Ministarstva je odobrena i u toku je sklapanje međunarodnog sporazuma.

Ministarstvo komunikacija i prometa ne može utjecati na pravo boravka profesionalnih vozača u EU, što je definisano Šengenskim sporazumom. Ministarstvo, također, nije nadležno za pitanja akciza, carinskih režima i entitetskih putarina. Vozači i njihovi predstavnici vrlo dobro znaju ko je za šta nadležan, pa je neobično da to rijetko ili nikako ne navode u svojim zahtjevima.

Pozivamo predstavnike prijevoznika da jasno i nedvosmisleno upoznaju javnost i sa prvobitnim zahtjevima, i sa njihovim trenutnim statusom rješavanja.

I na kraju: svaki legalan protest podržavamo. Samo se pitamo – ako je boravak vozača u Šengenu regionalni problem svih zemalja Zapadnog Balkana – koga tačno unutar BiH blokiramo i kome se obraćamo – zaključili su iz Ministarstva u saopćenju.