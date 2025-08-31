Kilometarske kolone na graničnim prijelazima na sjeveru države

Zbog nestabilnog vremena, te povremene kiše u pojedinim krajevima, savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke, pa apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Na snazi je obustava saobraćaja zbog novog klizišta koje se proširilo na regionalnom putu Ugljevik-Ugljevik Selo-Mezgraja–Glavičice. Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi - Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor. Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima: Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje, Rača, Karakaj, Novi Grad, dok je na graničnom prijelazima Šepak i Bijača duga kolona vozila u oba smjera. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan je promet vozila na graničnom prijelazu Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 tona preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 9 do 13 sati i od 22 do 6 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).