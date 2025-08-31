Košarac o budžetu: "Bećirović i Komšić pružaju podršku okupatoru Šmitu"

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Staša Košarac istakao je da usvajanje budžeta po prijedlogu članova Predsjedništva Denisa Bećirovića, Željka Komšića i Sarajeva "znači podršku okupatoru Kristijanu Šmitu".

- Usvajanje budžeta po prijedlogu Bećirovića, Komšića i Sarajeva znači podršku okupatoru Šmitu. RS je protiv Šmita. On je političko zlo, koje dokazano ima loše namjere prema RS i srpskom narodu - naveo je Košarac na društvenoj mreži X.

Budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, sa brojnim amandmanima u odnosu na raniji prijedlog Ministarstva finansija i trezora u Vijeću ministara, usvojen je na sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine 19. avgusta bez glasa člana Željke Cvijanović.

Ovim amandmanima je, između ostalog, predviđeno 12 miliona KM za sedam institucija kulture, 20 miliona za BHRT, ali i više sredstava za opremanje i naoružavanje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi sutra održati hitnu sjednicu sa samo jednom tačkom dnevnog reda – Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu.