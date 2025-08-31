Izvjesno da budžet neće biti usvojen: I opozicija iz RS poručuje da je protiv ovakvog prijedloga

Poslanici opozicionih stranaka u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine neće glasati za usvajanje Prijedoga zakona o budžetu institucija BiH koji će biti razmatran 1. septembra na hitnoj sjednici ovog doma.

Poslanici Srpske demokratske stranke (SDS), Partije demokratskog progresa (PDP) i Pravde za red u izjavi za Fenu su kazali da je prijedlog budžeta, kakav im je dostavljen u petak, neprihvatljiv te da ima dosta "spornih i nepotrebnih stavki koje se odnose na finansiranje nedejtonskih institucija".

Mladen Bosić, poslanik SDS-a u Predstavničkom domu PSBiH ističe da im nije ostavljeno dovoljno vremena za raspravu o budžetu.

Hitna procedura

- Prijedlog budžeta je dostavljan tek u petak sa zahtjevom da se po hitnoj proceduri usvoji. To znači bez ikakvih izmjena, ali već sada mogu reći da mi nemamo namjeru glasati za hitnu proceduru, jer budžet bez konsultacija s nama, sigurno nećemo podržati. Postoji mogućnost da se budžet usvoji našim glasovima, ali da se izmijeni kroz amandansku fazu, a vidjet ćemo da li postoji spremnost za to - izjavio je Bosić.

Pojasnio je da, ukoliko se odbije usvajanje budžeta po hitnoj proceduri, onda slijedi redovna, što podrazumijeva dva čitanja, amandmansku frazu i u drugom čitanju glasanje o budžetu.

Budžet od 1,5 milijardi KM, predložen od Predsjedništva BiH, predviđa povećanje plata zaposlenima u državnim institucijama, uključujući Graničnu policiju BiH i Oružane snage BiH, te 28 miliona KM za opremu vojske. Za sedam institucija kulture predviđeno je oko 12 miliona KM: Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH, Zemaljski i Historijski muzej BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Biblioteku za slijepa i slabovidna lica BiH, Umjetničku galeriju i Kinoteku BiH.

Prema riječima poslanika PDP-a u Predstavničkom domu PSBiH Branislava Borenovića, Prijedlog budžeta je pun stavki koje predviđaju finansiranje "neusaglašenih" institucija.

- Mi nemamo osnova podržati ovakav budžet, niti smo u učestvovali u izradi i nemamo veze s ovim prijedlogom. On je odraz nesposobne i dezorjentirane vladajuće strukture u ovoj zemlji. Koliko vidimo, u predloženom budžetu ima dosta spornih i nepotrebnih stavki koje se odnose na finansiranje nedejtonskih i neusaglašenih institucija, besmisleno vraćanje kredita za određene javne ustanove, bespotrebno velika sredstva za višegodisnje projekte i kontroverzne zgrade. Generalno, ogroman i loše strukturiran budžetski iznos. Ne znam kako je uopće mogao proći Vijeće ministara BiH i Predsjedništvo BiH te da su iz vladajuće koalicije dopustili da ovakav budžet dođe u Parlamentarnu skupštinu BiH – kazao je Borenović.

Smatra da svi koji sjede u nadležnim institucijama Vijeća ministara BiH nose odgovornost za, kako je naveo, neprihvatljiv budžetski prijedlog.

- Posebno se to odnosi na Predsjedništvo BiH koje nije iskoristilo sve ustavne mehanizme da zaustavi preglasavanje i neusaglašenost važnih akata. Što se nas tiče, prijedlog budžeta ne može dobiti podršku za hitnu proceduru, i treba ići na popravni – dodao je Borenović.

Na rješavanju statusa prethodno navedenih institucija insistira i visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt, koji je 2024. godine naložio državnoj vlasti da donese zakon koji će omogućiti da o njima preuzme brigu.

Međutim, iz opozicije iz entiteta Republika Srpska su kategorični da neće podržati usvajanje prijedloga budžeta, jer je, kako navode, stigao samo nekoliko dana prije zakazivana sjednice.

Koalicioni partneri

Poslanik stranke Za pravdu i red u Predstavničkom domu PSBiH Nenad Grković u izjavi za Fenu ističe da su se koalicioni partneri trebali dogovoriti ukoliko je postojala želja za usvajanjem budžeta.

- Ako su već očekivali da opozicija podrži budžet, trebali su nas kontaktirati i pozvati na razgovor pa da vidimo da li nam odgovara budžet, a ovako je totalno neprihvatljivo. U prethodnom periodu smo mi podržali evropske zakone da bismo "pogurali" BiH ka Evropskoj uniji i bili smo spremni podržati i budžet. Ne možete izaći s prijedlogom budžeta dva- tri dana prije sjednice i očekivati da neko glasa bez prethodnog dogovora – smatra Grković.

Na prijedlog članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i Željka Komšića, Predsjedništvo BiH je 19. augusta usvojilo Prijedlog zakona o budžetu, nakon odbijanja Ministarstva finansija i trezora BiH da korigira izvorni nacrt u skladu sa zaključcima Predsjedništva BiH od 13. maja, jer je ministar Amidžić insistirao da se novac državnih institucija koristi za izmirivanje entitetskog duga Republike Srpske u slučaju "Viaduct".

Takav prijedlog je Predsjedništvo BiH odbacilo, a zatim pripremilo zakonski utemeljen Prijedlog budžeta kojim se zaustavlja pokušaj destabilizacije institucija BiH te omogućava povećanje plata i naknada državnih službenika, u skladu s usvojenim zakonima i odlukama. Osigurano je 51.130.000 KM za povećanje plaća vojsci, policiji i zaposlenima s najnižim primanjima. Također je osigurano dodatnih 28.420.000 KM za odbranu, odnosno Oružane snage BiH. Izdvojeno je 22.000.000 KM za izmirenje dijela dugovanja i obaveza Radio-televizije Bosne i Hercegovine.

Predviđeno je 7.900.000 KM za finansiranje i podršku u radu institucijama kulture od značaja za BiH. Također su i povećana izdvajanja za IDEAA-u i to 6.865.000 KM, ali i povećana izdvajanja za SIPA-u, i to 3.008.000 KM. Za Arhiv BiH 2.250.000 KM, za Upravu za indirektno oporezivanje BiH 2.000.000 KM za nabavku građevina, Memorijalni centar Srebrenica 517.000 KM te za Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH 170.000 KM.