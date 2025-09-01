Video / Nakon najavljenih masovnih protesta: Prvi prijevoznici stigli u Rajlovac

Prijevoznici su za danas najavili masovni protest, a iz Konzorcijuma Logistika BiH, koji okuplja domaće prijevoznike, podsjetimo, najavili su „Protest do ispunjenja zahtjeva“ počinje danas u šest sati u cijeloj zemlji. Kako kažu, pokušavaju da spase radna mjesta i domaću transportnu industriju.

Reporter "Avaza" javlja da su prvi kamioni pristigli u Rajlovac. Navode da neće doći do potpune blokade, blokirane će biti po jedna saobraćajna traka. Kamioni su parkirani, u ovom trenutku, na unutrašnjoj traci kružnog toka, na desnoj isključnoj traci kada se ide prema Sarajevu i na desnoj isključnoj traci kad se izlazi iz grada. Blokiran je i magistralni put M-17 kod Doboja, kao i saobraćanje na kružnom toku u Doboju u pravcu Tuzle. Policijski službenici u oba bh. entiteta su prisutna na ovim dionicama puteva.