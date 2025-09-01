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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Nakon najavljenih masovnih protesta: Prvi prijevoznici stigli u Rajlovac

Kako kažu, pokušavaju da spase radna mjesta i domaću transportnu industriju

Kamioni pristižu u Rajlovac - Avaz
Prijevoznici u Rajlovcu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Dž. R.

1.9.2025

Prijevoznici su za danas najavili masovni protest, a iz Konzorcijuma Logistika BiH, koji okuplja domaće prijevoznike, podsjetimo, najavili su „Protest do ispunjenja zahtjeva“ počinje danas u šest sati u cijeloj zemlji. 

Kako kažu, pokušavaju da spase radna mjesta i domaću transportnu industriju.

Reporter "Avaza" javlja da su prvi kamioni pristigli u Rajlovac. Navode da neće doći do potpune blokade, blokirane će biti po jedna saobraćajna traka. Kamioni su parkirani, u ovom trenutku, na unutrašnjoj traci kružnog toka, na desnoj isključnoj traci kada se ide prema Sarajevu i na desnoj isključnoj traci kad se izlazi iz grada.

Blokiran je i magistralni put M-17 kod Doboja, kao i saobraćanje na kružnom toku u Doboju u pravcu Tuzle.

Policijski službenici u oba bh. entiteta su prisutna na ovim dionicama puteva.

Njihovi zahtjevi su ukidanje diskriminacije vozača iz BiH u državama EU, također, zahtijevaju ispunjenje obećanja Ministarstva komunikacija i prometa BiH o izmjenama pravilnika, finansijsko rasterećenje prijevoznika, tj. povrat 50 posto od akciza te 50 posto popusta na putarine i status izvoznika, kao i ubrzanje rada graničnih prijelaza, inspekcijskih i carinskih procedura kako bi se prvenstveno eliminiralo višesatno čekanje.

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# PRIJEVOZNICI
# PROTESTI
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