Stanje na putevima: Povećan broj djece na ulicama, vozačima se savjetuje oprez

S obzirom da za većinu učenika danas počinje nova školska godina, vozači, zbog povećanog broja djece na ulicama, trebaju biti maksimalno oprezni, posebno u blizini škola.

Roditelji, ako vozite svoju djecu do škole, ne zaboravite VEŽITE ih sigurnosnim pojasevima. Djeca visine do 150 cm moraju sjediti na podmetaču (boosteru) kako im pojas ne bi prelazio preko lica. ZABRANJENO je djeci ispod 12 godina da sjede na suvozačkom sjedištu.

Školarci, pratite i poštujte saobraćajnu signalizaciju (semafore i pješačke prelaze).

Proteklih dana zabilježen je veći broj upita građana u vezi s najavljenim protestima i mogućim izmjenama u saobraćaju. Prema trenutno dostupnim informacijama Informativnog centra BIHAMK-a, protesti nisu usmjereni direktno na putnički saobraćaj te nisu predviđene blokade graničnih prelaza za putnička vozila. Trenutno je na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Kamensko i Rača blokiran teretni terminal, dok za putnički program nema većih poteškoća.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi - Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci) i Posušje-GP Osoje.

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).