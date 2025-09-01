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JAVLJA REPORTER "AVAZA"

Snimak iz zraka / U Rajlovcu se okupili prijevoznici, stvorile se gužve u saobraćaju

Bit će onemogućen uvoz brojnih roba, od kojih zavisi svakodnevni život, poput goriva, kisika, ali i ostale robe potrebne za industriju

Snimak iz zraka prikazuje blokadu u Rajlovcu. E. Hadžihasić / Avaz

Dž. R.

1.9.2025

Prijevoznici su rano jutros počeli s okupljanjem, čak i prije šest sati ujutro za kada je okupljanje prvobitno bilo najavljeno kako bi izrazili nezadovoljstvo što im vlasti nisu ispunile zahjteve.

Nakon višemjesečnih upozorenja i pokušaja iznalaska rješenja za probleme prijevoznika, nastupila je potpuna blokada, a prijevoznici su najavili da će sa više od 600 kamiona blokirati državu.

Bit će onemogućen uvoz brojnih roba, od kojih zavisi svakodnevni život, poput goriva, kisika, ali i ostale robe potrebne za industriju. Radi se o najavljenom, tzv. "francuskom modelu" blokada, ali na bosanski način.

Zbog blokade koja je počela rano jutros, saobraćaj se odvija otežano te su se stvorile velike gužve.

Saobraćajna gužva u Rajlovcu. E. Hadžihasić / Avaz

Prijevoznici navode ove razloge za protest:

- Nadležnima su svi zahtjevi poznati; obećano je njihovo ispunjenje, ali ništa nije urađeno.

- Cilj je povrat dostojanstva i zaštita profesionalnog vozača.

- Država nije zaustavila nezakonita hapšenja vozača – iako su ministri Forto i Konaković obećali djelovanje.

- Ministar Forto nije realizovao ni jedan od 17 dogovorenih zaključaka, uključujući izmjenu Pravilnika o licenciranju.

- Sektor transporta je oštećen za 243 miliona KM nezakonitim obavezama.

- MKT BiH je prenio suverenitet države u tehničkim standardima na druge države.

- Umjesto rješenja, formiraju se nove radne grupe, dok pojedini službenici prijete i ucjenjuju prevoznike.

- Ministarstvo vanjskih poslova nije riješilo bilateralne probleme sa susjednim državama.

- Digitalizacija je zaustavljena – procedure se i dalje odvijaju po zastarjelom modelu.

- Ministar Košarac nije unaprijedio rad Ureda za veterinarstvo niti koordinaciju inspekcija.

- UINO nije realizovalo nijednu od 25 dogovorenih mjera.


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# BLOKADA
# PROTEST
# PRIJEVOZNICI
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