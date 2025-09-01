Snimak iz zraka / U Rajlovcu se okupili prijevoznici, stvorile se gužve u saobraćaju

Prijevoznici su rano jutros počeli s okupljanjem, čak i prije šest sati ujutro za kada je okupljanje prvobitno bilo najavljeno kako bi izrazili nezadovoljstvo što im vlasti nisu ispunile zahjteve.
NAPRAVLJEN ISKORAK
JAVLJA REPORTER "AVAZA"
Bit će onemogućen uvoz brojnih roba, od kojih zavisi svakodnevni život, poput goriva, kisika, ali i ostale robe potrebne za industriju
Snimak iz zraka prikazuje blokadu u Rajlovcu. E. Hadžihasić / Avaz
Prijevoznici su rano jutros počeli s okupljanjem, čak i prije šest sati ujutro za kada je okupljanje prvobitno bilo najavljeno kako bi izrazili nezadovoljstvo što im vlasti nisu ispunile zahjteve.
Nakon višemjesečnih upozorenja i pokušaja iznalaska rješenja za probleme prijevoznika, nastupila je potpuna blokada, a prijevoznici su najavili da će sa više od 600 kamiona blokirati državu.
Bit će onemogućen uvoz brojnih roba, od kojih zavisi svakodnevni život, poput goriva, kisika, ali i ostale robe potrebne za industriju. Radi se o najavljenom, tzv. "francuskom modelu" blokada, ali na bosanski način.
Zbog blokade koja je počela rano jutros, saobraćaj se odvija otežano te su se stvorile velike gužve.
Saobraćajna gužva u Rajlovcu. E. Hadžihasić / Avaz
Prijevoznici navode ove razloge za protest:
- Nadležnima su svi zahtjevi poznati; obećano je njihovo ispunjenje, ali ništa nije urađeno.
- Cilj je povrat dostojanstva i zaštita profesionalnog vozača.
- Država nije zaustavila nezakonita hapšenja vozača – iako su ministri Forto i Konaković obećali djelovanje.
- Ministar Forto nije realizovao ni jedan od 17 dogovorenih zaključaka, uključujući izmjenu Pravilnika o licenciranju.
- Sektor transporta je oštećen za 243 miliona KM nezakonitim obavezama.
- MKT BiH je prenio suverenitet države u tehničkim standardima na druge države.
- Umjesto rješenja, formiraju se nove radne grupe, dok pojedini službenici prijete i ucjenjuju prevoznike.
- Ministarstvo vanjskih poslova nije riješilo bilateralne probleme sa susjednim državama.
- Digitalizacija je zaustavljena – procedure se i dalje odvijaju po zastarjelom modelu.
- Ministar Košarac nije unaprijedio rad Ureda za veterinarstvo niti koordinaciju inspekcija.
- UINO nije realizovalo nijednu od 25 dogovorenih mjera.
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