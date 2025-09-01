Snimak iz zraka / U Rajlovcu se okupili prijevoznici, stvorile se gužve u saobraćaju

Prijevoznici su rano jutros počeli s okupljanjem, čak i prije šest sati ujutro za kada je okupljanje prvobitno bilo najavljeno kako bi izrazili nezadovoljstvo što im vlasti nisu ispunile zahjteve.

Nakon višemjesečnih upozorenja i pokušaja iznalaska rješenja za probleme prijevoznika, nastupila je potpuna blokada, a prijevoznici su najavili da će sa više od 600 kamiona blokirati državu.

Bit će onemogućen uvoz brojnih roba, od kojih zavisi svakodnevni život, poput goriva, kisika, ali i ostale robe potrebne za industriju. Radi se o najavljenom, tzv. "francuskom modelu" blokada, ali na bosanski način.

Zbog blokade koja je počela rano jutros, saobraćaj se odvija otežano te su se stvorile velike gužve.