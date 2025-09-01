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OTEŽANO KRETANJE

Foto + video / "Avaz" na licu mjesta: Kolaps na putevima u BiH, prijevoznici blokirali saobraćajnice i carinske terminale

Za danas u 12:00 sati zakazana je press konferencija predstavnika Konzorcijuma Logistika BiH

Saobraćajni kolaps - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Dž. R.

1.9.2025

Konzorcijum Logistika BiH najavio je blokiranje carinskih terminala i puteva kao izraz nezadovoljstva prijevoznika, a najavljena blokada je počela rano jutros.

Zbog velikog broja kamiona na magistralnim putevima kao i gradskim saobraćajnicama, graničnim prijelazima i carinskim terminalima, nastao je saobraćajni kolaps.

Iz BIHAMK-a javljaju da su jutros već blokirani teretni terminali na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko i Rača, kao i kod graničnih prijelaza Bosanska Gradiška, Bosanski Brod, Šepak...

Teretna vozila blokiraju saobraćaj i u Sarajevu, Banjoj Luci, Zenici, Doboju, Tuzli, Šamcu, Travniku, Vitezu, Tomislavgradu, Tešnju i drugim bh. gradovima.

Za danas u 12:00 sati zakazana je press konferencija predstavnika Konzorcijuma Logistika BiH povodom početka protesta "Protest do ispunjenja zahtjeva" na kojoj će saopštiti rezultate ili nedostatak rezultata u rješavanju ovih pitanja.

Iako su organizatori najavili da saobraćanje putničkih vozila neće biti blokirano, vozačima automobila je skoro pa nemoguće voziti dijelovima ceste na kojima su formirane duge kolona kamiona s obzirom da je preticanje veoma rizično.


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# BLOKADA
# SAOBRAĆAJNI KOLAPS
# PRIJEVOZNICI
# KONZORCIJUM LOGISTIKA BIH
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