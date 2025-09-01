Foto + video / "Avaz" na licu mjesta: Kolaps na putevima u BiH, prijevoznici blokirali saobraćajnice i carinske terminale

Konzorcijum Logistika BiH najavio je blokiranje carinskih terminala i puteva kao izraz nezadovoljstva prijevoznika, a najavljena blokada je počela rano jutros.

Zbog velikog broja kamiona na magistralnim putevima kao i gradskim saobraćajnicama, graničnim prijelazima i carinskim terminalima, nastao je saobraćajni kolaps.

Iz BIHAMK-a javljaju da su jutros već blokirani teretni terminali na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko i Rača, kao i kod graničnih prijelaza Bosanska Gradiška, Bosanski Brod, Šepak...

Teretna vozila blokiraju saobraćaj i u Sarajevu, Banjoj Luci, Zenici, Doboju, Tuzli, Šamcu, Travniku, Vitezu, Tomislavgradu, Tešnju i drugim bh. gradovima.