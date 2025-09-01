U KS-u danas počinje nova školska godina, u klupama više od 60.000 učenika

Na području Kantona Sarajevo danas počinje nova školska 2025./2026.godina, a u 79 osnovnih i 43 srednje škole Kantona Sarajevo u školske klupe će sjesti više od 60.000 djece i učenika. Za 4.250 prvačića je ovo poseban dan, jer počinju novo poglavlje u životu.

Školu pohađa oko 53.700 učenika - 38.200 osnovaca i 15.500 srednjoškolaca, a 4.300 srednjoškolaca. Više od 10.000 najmlađih će u vrtiće.

Za školsku 2025/2026. godinu uvedeni su i novi programi i to za 13 zanimanja, te su isti usklađeni sa potrebama tržišta rada.

Na trogodišnjem nivou dostupni su smjerovi za autolimara/autolakirera, bravara-zavarivača, instalatera grijanja, klima uređaja i vode, zidara-fasadera izolatera, frizera-vlasuljara, operatera štampe i grafičke dorade te trgovca/prodavača.

Na četverogodišnjem nivou učenici se mogu školovati kao tehničari multimedije, grafički tehničari, prehrambeni tehničari, turistički i hotelijerski tehničari te zubni tehničari.

Prema školskom kalendaru, prvo polugodište traje do 31. decembra, a drugo polugodište počinje 29. januara i završava u junu 2026. godine.

Nastava za maturante srednjih škola završava 6. maja, za prvačiće i učenike devetih razreda 5. juna, dok za ostale osnovce i srednjoškolce školska godina traje do 12. juna 2026. Nastava u periodu od 3. do 7. novembra realizirat će se online.