Peulić za "Avaz": Ministar Forto do sada nam nije poslao nikakve signale za razgovor

Velibor Peulić, glavni koordinator Konzorcijuma Logistika BiH potvrdio je za „Avaz“ da su u svakom gradu BiH jutros u šest sati obustavljeni lanci snabdijevanja.

Najmasovniji protest prijevoznika BiH koji je jutros počeo u šest sati doveo je skoro do potpunog kolapsa na putevima BiH.

- Naš protest će trajati do ispunjavanja zahtjeva. Za sada sve protiče mirno, naravno, stvorile su se gužve, ali mi smo krvotok privrede i sasvim je to normalno bilo očekivati. Na terenu je 125 koordinatora zajedno sa svojim vozilima i, ponavljam, mi smo samo obustavili naše lance snabdijevanja u isporuci robe - kaže Peulić za „Avaz“.

Naglasio je da im ministar prometa i komunikacija Edin Forto do sada nije poslao nikakve signale za razgovor.

- U 12.15 sati imat ćemo sastanak s ministrom Konakovićem, a prije toga u 11.30 sati s Komisijom za saobraćaj, kao i pres-konferenciju. Precizno smo rekli da je državna granica neprikosnovena i saradnja s policijom obavezna, a mi smo na strani države BiH i branimo interese transportne industrije u okvirima koji 20 godina nisu bili predmet reformskog procesa. Troškove koje smo imali do sada su dostigli nivo koji se više ne može opravdati. Vidjet ćemo kakav će odgovor Komisije za saobraćaj u Parlamentu u vezi pravilnika o povratu trošarina biti - rekao je Peulić.