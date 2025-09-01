Informativna redakcija Alternativne televizije odlučila obustaviti rad: Traže smjenu glavne urednice

Informativna redakcija Alternativne televizije (ATV) je odlučila obustaviti rad pod rukovodstvom Andree Jaglice, novoimenovane glavne urednice Informativnog programa.

- Jednoglasno je odlučeno da ne učestvujemo u kreiranju, uređivanju niti realizaciji informativnog sadržaja sve dok ne dođe do njene smjene. Ovu odluku smo donijeli jer niko ne želi da radi pod njenim rukovodstvom i na način koji nam se pokušava nametnuti. Pri tome riječ je o osobi koja se već jednom našla na poziciji glavnog urednika gdje se zadržala veoma kratko jer nije uspjela da odgovori zahtjevima tog radnog mjesta - naveli su iz Informativne redakcije banjalučke televizije.

Iz ATV-a su naveli da su od trenutka imenovanja nove glavne urednice Andree Jaglice, u proteklih mjesec dana, suočeni sa kontinuiranim pritiscima, omalovažavanjem, mobingom, opstrukcijama u radu, prijetnjama kao i narušavanjem slobode govora i mišljenja.

- Kao odgovorni ljudi sa višegodišnjim iskustvom ne pristajemo na ovakav tretman i bili smo prinuđeni da posegnemo za ovim radikalnim potezom. Naglašavamo da isključivo stojimo iza sadržaja informativnih emisija emitovanih samo do 04.08.2025. godine - saopćili su.

Na kraju su istakli da članovi Informativne redakcije ATV-a godinama trpe i posljedice američkih sankcija koje su uvedene ATV-u.

- Bez obzira na to ostali smo vjerni ATV-u i kada su ugašeni bankovni računi televizije, kada je postojala prijetnja da nam plate neće biti isplaćene i kada je bilo neizvjesno da li će i sama ATV biti ugašena, a mi svi ostati bez posla. Zbog svega toga smatramo da nismo zaslužili ovakav tretman na radnom mjestu. Zbog navedenih okolnosti tražimo hitnu smjenu glavnog urednika Informativnog programa. Do ispunjenja ovog zahtjeva ne prihvatamo odgovornost za sadržaj koji se emituje u informativnim emisijama ATV-a - naveli su.