Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BLOKADA

Video / Velike gužve u Mostaru zbog protesta prijevoznika: Otežan ulaz u grad

Policija naizmjenično propušta vozila, ali se uprkos tome i dalje bilježe ogromne kolone vozila

Prijevoznici u Mostaru. M. Smajkić / Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

1.9.2025

Zbog protesta prijevoznika značajno je otežan ulaz i izlaz iz Mostara, u južnom dijelu grada. 

Nakon potpune blokade saobraćaja, policija naizmjenično propušta vozila, ali se uprkos tome i dalje bilježe ogromne kolone vozila. 

Prijevoznici su, također, blokirali i prikaz carinskom terminalu u Mostaru.

# PRIJEVOZNICI
# MOSTAR
# SAOBRAĆAJ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.