Video / Velike gužve u Mostaru zbog protesta prijevoznika: Otežan ulaz u grad

Zbog protesta prijevoznika značajno je otežan ulaz i izlaz iz Mostara, u južnom dijelu grada.
Nakon potpune blokade saobraćaja, policija naizmjenično propušta vozila, ali se uprkos tome i dalje bilježe ogromne kolone vozila.
BLOKADA
Policija naizmjenično propušta vozila, ali se uprkos tome i dalje bilježe ogromne kolone vozila
Prijevoznici u Mostaru. M. Smajkić / Avaz
Zbog protesta prijevoznika značajno je otežan ulaz i izlaz iz Mostara, u južnom dijelu grada.
Nakon potpune blokade saobraćaja, policija naizmjenično propušta vozila, ali se uprkos tome i dalje bilježe ogromne kolone vozila.
Prijevoznici su, također, blokirali i prikaz carinskom terminalu u Mostaru.
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