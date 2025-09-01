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OBAVIJEST ZA DUŽNIKE

KJKP "Rad" pozvao na izmirenje dugova, dužnicima će se plijeniti imovina

U slučaju nemogućnosti jednokratnog izmirenja dugovanja i sudskih troškova, postoji mogućnost plaćanja u više mjesečnih rata

Dugovanje po prikupljanju i transportu otpada. Fena

Dž. R.

1.9.2025

Kantonalno javno komunalno preduzeće "Rad" obavijestilo je sve dužnike za komunalne usluge da Općinski sud u Sarajevu provodi aktivnosti prinudne naplate dugovanja.

Upozorili su da, ukoliko dugovanja ne budu izmirena, doći će do prinudne naplate odnosno pljenidbe pokretnih stvari i novca sa bankovnih računa.

- Pozivamo sve korisnike usluga koji imaju evidentirana dugovanja za naknadu za prikupljanje, transport i deponovanje otpada, da izmire predmetna dugovanja u što kraćem roku, kako ne bi došlo do realizacije prinudne naplate (pljenidba: pokretnih stvari, gotovine na transakcijskim računima ili drugih predmeta izvršenja) - naveli su iz KJKP Rad.

U slučaju nemogućnosti jednokratnog izmirenja dugovanja i sudskih troškova, postoji mogućnost plaćanja u više mjesečnih rata.

- Napominjemo da, po izmirenju cjelokupnog dugovanja sa sudskim troškovima, korisnici mogu podnijeti pismeni zahtjev KJKP Rad d.o.o. Sarajevo za otpis kamata, o čemu odlučuje Nadzorni Odbor Preduzeća - naveli su.

# KJKP RAD
# DUŽNICI
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