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NOVE POBJEDE

Učenici širom BiH se vratili u klupe: Počela nova školska godina

Trajat će do utorka, 30. juna 2026. godine

Školarci u klupama - Avaz
Novi udžbenici - Avaz
Doček školaraca - Avaz
Doček školaraca - Avaz
Upriličen program za prvačiće - Avaz
Dž. R.

1.9.2025

Nova školska godina u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas i trajat će do utorka, 30. juna 2026. godine.

Nastava će se i ove godine odvijati u dva polugodišta: prvo traje do 31. decembra, drugo počinje 29. januara, nakon zimskog raspusta koji će trajati četiri sedmice (od 1. do 28. januara 2026).

Vlada Tuzlanskog kantona i ove godine osigurala je besplatne udžbenike za sve osnovce, od prvog do devetog razreda, a učenici razredne nastave (od 1. do 5. razreda) dobit će i radne sveske, što će dodatno olakšati pripremu za školu.

Udžbenici su podijeljeni učenicima, a upriličen je i program za prvačiće.

Graja se čuje u svim školama, a početak školske godine uvijek je poseban i emotivan trenutak. 

Školarci u BiH - Avaz
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Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz

S obzirom da za većinu učenika danas počinje nova školska godina, zbog povećanog broja djece na ulicama neophodan je maksimalan oprez, posebno u blizini škola.

Iz BIHAMK-a su dali preporuke roditeljima koji svoju djecu voze do škole, da ne zaborave vezati ih sigurnosnim pojasevima. Djeca visine do 150 cm moraju sjediti na podmetaču (boosteru) kako im pojas ne bi prelazio preko lica. Zabranjeno je djeci ispod 12 godina da sjede na suvozačkom sjedištu. Pozvali su i školarce da prate i poštuju saobraćajnu signalizaciju (semafore i pješačke prelaze).  

# UČENICI
# PRVAČIĆI
# ŠKOLSKA GODINA
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