Učenici širom BiH se vratili u klupe: Počela nova školska godina

Nova školska godina u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas i trajat će do utorka, 30. juna 2026. godine. Nastava će se i ove godine odvijati u dva polugodišta: prvo traje do 31. decembra, drugo počinje 29. januara, nakon zimskog raspusta koji će trajati četiri sedmice (od 1. do 28. januara 2026).

Vlada Tuzlanskog kantona i ove godine osigurala je besplatne udžbenike za sve osnovce, od prvog do devetog razreda, a učenici razredne nastave (od 1. do 5. razreda) dobit će i radne sveske, što će dodatno olakšati pripremu za školu. Udžbenici su podijeljeni učenicima, a upriličen je i program za prvačiće.

Graja se čuje u svim školama, a početak školske godine uvijek je poseban i emotivan trenutak.