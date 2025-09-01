Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Polaganjem cvijeća na Kovačima i Vječnoj vatri obilježena godišnjica formiranja 1. korpusa Armije RBiH

U fokusu ovogodišnjeg obilježavanja je svečana akademija, koja će biti održana večeras u 19 sati u Multimedijalnoj sali Memorijalnog centra Sarajevo

Polaganje cvijeća - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+63
S. S.

1.9.2025

Polaganjem cvijeća na Šehidskom spomen mezarju Kovači, Vječnoj vatri, Spomeniku ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva i haremu Alipašine džamije obilježena je 33. godišnjica formiranja 1. korpusa Armije RBiH.

Ova manifestacija je održana u organizaciji Ministarstva za boračka pitanja KS, JOB "Unija veterana" KS i Memorijalnog centra Sarajevo.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+24

U fokusu ovogodišnjeg obilježavanja je svečana akademija, koja će biti održana večeras u 19 sati u Multimedijalnoj sali Memorijalnog centra Sarajevo. Program akademije okuplja zaslužne pripadnike 1. korpusa, a bit će realizovan kroz muzičke i multimedijalne sadržaje te razgovore s akterima ratne odbrane u formatu „podcasta uživo“ koji moderira novinarka i ratna reporterka Arijana Saračević Helać.

U okviru ovogodišnjeg programa obilježavanja organizovani su i vjerski sadržaji u znak sjećanja na šehide, pale branitelje i poginule borce, pripadnike Armije RBiH, saopćeno je iz Memorijalnog centra Sarajevo.

# SARAJEVO
# 1. KORPUS ARMIJE RBIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (12)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.