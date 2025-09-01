Polaganjem cvijeća na Kovačima i Vječnoj vatri obilježena godišnjica formiranja 1. korpusa Armije RBiH

Ova manifestacija je održana u organizaciji Ministarstva za boračka pitanja KS, JOB "Unija veterana" KS i Memorijalnog centra Sarajevo.

U fokusu ovogodišnjeg obilježavanja je svečana akademija, koja će biti održana večeras u 19 sati u Multimedijalnoj sali Memorijalnog centra Sarajevo. Program akademije okuplja zaslužne pripadnike 1. korpusa, a bit će realizovan kroz muzičke i multimedijalne sadržaje te razgovore s akterima ratne odbrane u formatu „podcasta uživo“ koji moderira novinarka i ratna reporterka Arijana Saračević Helać.

U okviru ovogodišnjeg programa obilježavanja organizovani su i vjerski sadržaji u znak sjećanja na šehide, pale branitelje i poginule borce, pripadnike Armije RBiH, saopćeno je iz Memorijalnog centra Sarajevo.