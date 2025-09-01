Amin Japić ljeto proveo radeći na građevini: Ovaj 14-godišnjak može mnogima poslužiti za primjer

Amin Japić (14) sa Japić Brda ljeto je, za razliku od vršnjaka, proveo radeći na građevini.

On je izabrao da vlastitim radom zaradi novac za školsku opremu i tako olakša svojim roditeljima.

Radio je poslove primjerene njegovim godinama, pokazujući ozbiljnost, odgovornost i marljivost koju mnogi ističu kao primjer za sve mlade.

Njegov potez izazvao je divljenje sugrađana i pokazao da vrijednost rada i truda ne poznaje godine.

Brojni sugrađani pozitivno su komentirali njegov trud: „Svaka čast, Amin! Tvoj primjer treba da slijede mnogi tvoji vršnjaci“ ; „Bravo za ovog dječaka i njegovu porodicu, roditelji mogu biti ponosni“ ; „Vrijedan i odgovoran – ovakva omladina daje nadu za budućnost.“