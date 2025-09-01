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GRAČANICA

Prvi dan u Područnoj školi Babići, radosna lica 137 učenika i njihovih učiteljica

U potpunosti obnovljena školska zgrada u kojoj broj prvačica ne opada

Područna škola Babići. H. Čalić / Avaz

Hasan Čalić

1.9.2025

Direktor OŠ "Hasan Kikic" Džemal Zahirović, u čijem se sastavu nalazi Područna škola Babići, ističe kako je školska zgrada,  građena davne 1974. godine, zahvaljujući sredstvima Vlade TK, Ministarstvu obrazovanja i nauke, gradu Gračanica, MZ Babići, privrednicima Babića i nekolicini inozemnih i domaćih nevladinih organizacija, temeljito obnovljena od krova,  termo- fasade, unutrašnjosti i sportskog poligona.

Na kraju pohvalno je i to da je u prvi razred upisano 27 učenika, što govori da se broj učenika u Babićima ne smanjuje i ima pozitivnu demografsku sliku.

Za kraj priče u prvom danu nove školske 2025/26. godine u P.Š. Babići kod Gračanice, vrijedno je napomenuti da će svi učenici 1-9. razreda na području Tuzlanskog kantona, pa i u Babićima dobiti besplatne udžbenike i radne sveske, što će itekako pomoći roditeljima u vremenu brojnih poskupljenja.

Polazak u prvi razred, za svako dijete, pa i roditelje je dan za pamćenje. Njima je u P.Š. priređen doček i prigodan program.

# PRVAČIĆI
# ŠKOLSKA GODINA
# PODRUČNA ŠKOLA BABIĆI
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