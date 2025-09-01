Peulić: Tražimo da u pravilnik za koji je nadležan, Forto uvrsti 20 riječi

Kaže da su se obratili svim institucijama, a obraćali su se i Komisiji za saobraćaj Predstavničkog doma PSBiH, no na njihove upite nije bilo odgovora.

- Vama se zahvaljujem jer je istina došla na vidjelo. Prije mjesec smo dali rok od mjesec i rekli da ćemo prvog septembra zaustaviti naše lance snabdijevanja. Nadali smo se da do ovog dana neće doći. Tog 21. je napravljen simboličan zaokret ovdje, a jutros u 6 sati naši transportni kapaciteti su zaustavljeni. Naša su četiri osnovna zahtjeva su: prestanite nas hapsiti u EU, vozač je uredno zaposlen u BiH. To je najstariji sporazum, mi možemo obavljati transportne zadatke. Sastali smo se s predstavnicima Evropske komisije, imaju izjave koje smo ministar i ja davali tada. Predstavnici Evropske komisije su odgovorili u 45 minuta, dobro su spremili za sastanak. Donijeli smo presudu iz Austrije da je naš vozač u pravu - rekao je Peulić.

Dodao je da su u Beogradu zakazali regionalni sastanak, gdje očekuju rješenje sporazuma.

- Taj sporazum nama pušta 2.160 sati. Nemamo ništa protiv otisaka, ali ako vozač, primjera radi, iz Mostara ode tri puta u toku dana do Ploča da je tri dana boravio u EU. To je udar na transportnu industriju, a prema sporazumu prema EU mi imamo samo obaveze, a ništa ne dobijemo. Ne možemo vratiti ni 50 trošarina. To mora proći kroz komisiju u Parlamentu, entitetski ministri su saglasni s tim, tražimo da Komisija počne raditi. O prvom pitanju ćemo se sastati s Konakovićem, tražimo da se pokrene diplomatska ofanziva. 48 naših uposlenika od nove godine provelo je u prosjeku 48 sati u zatvoru samo zato što je radio svoj posao, najteži odgovor je pitanje roditelja: "gdje mi je sin" - kazao je.

Poručio je da od Forte traže da u Pravilnik za koji je nadležan ubaci samo 20 riječi.

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