Ramić: Ne odlaze više samo vozači, nego kompletan kapital iz Bosne i Hercegovine

Na konferenciji za medije okupljenima se obratio zastupnik u Predstavničkom domu PSBiH Edin Ramić, nakon sastanka s predstavnicima Konzorcijuma logistika BiH.

- Ovaj sektor okuplja oko 47.000 profesionalnih vozača i 1.300 prijevoznika sa međunarodnim licencama. To je sektor koji faktički akumulira oko 4 milijarde konvertibilnih maraka u investicijama, vozilima i vrijednostima koje posjeduju. Problemi koji oni imaju su višesektorski, multidisciplinarni i nažalost oni su danas u situaciji u kojoj ne postoji saradnja između institucija, predstavnika vlasti u Vijeću ministara i saradnji sa nižim nivoima predstavnika vlasti zbog čega se sada nalaze u ogromnim gubicima - navodi Ramić.