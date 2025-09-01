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KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Ramić: Ne odlaze više samo vozači, nego kompletan kapital iz Bosne i Hercegovine

Ukoliko se nastavi ovaj problem inicirat ćemo sazivanje hitne sjednice Parlamenta BiH na kojem ćemo tražiti od institucija da reagiraju, poručio je

Edin Ramić. E. Hadžihasić / Avaz

Dž. R.

1.9.2025

Na konferenciji za medije okupljenima se obratio zastupnik u Predstavničkom domu PSBiH Edin Ramić, nakon sastanka s predstavnicima Konzorcijuma logistika BiH.

- Ovaj sektor okuplja oko 47.000 profesionalnih vozača i 1.300 prijevoznika sa međunarodnim licencama. To je sektor koji faktički akumulira oko 4 milijarde konvertibilnih maraka u investicijama, vozilima i vrijednostima koje posjeduju. Problemi koji oni imaju su višesektorski, multidisciplinarni i nažalost oni su danas u situaciji u kojoj ne postoji saradnja između institucija, predstavnika vlasti u Vijeću ministara i saradnji sa nižim nivoima predstavnika vlasti zbog čega se sada nalaze u ogromnim gubicima - navodi Ramić.

- Prijevoznici iz BiH u Hrvatskoj već su kupili i registrirali gotovo 2.500 vozila. Ne odlaze više samo vozači, nego kompletan kapital iz Bosne i Hercegovine zato što ova administracija ne nalazi za shodno da se bavi ovom temom i to je problem koji u žižu javnosti stavlja prije svega Ministarstvo saobraćaja i komunikacije, isto tako, za ovaj problem su nadležni Ministarstvo vanjske trgovine i Ministarstvo financija. U narednom periodu očekujemo da reagiraju.

Svjedoci smo dešavanja na saobraćajnicama i mi ćemo ukoliko se nastavi ovaj problem inicirati sazivanje hitne sjednice Parlamenta BiH na kojem ćemo tražiti od institucija da reagiraju - poručio je Ramić.

# EDIN RAMIĆ
# PRIJEVOZNICI
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