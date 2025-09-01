Forto: Od 17 zahtjeva 11 je ispunjeno, pet u fazi realizacije

- Nije ni čudo što je ovolliki interes, jer je otežan saobraćaj zbog protesta. Dosta je tehničkih pitanja, a prvo ću dati jednu suštinsku političku izjavu. Položaj će se popraviti na način na koji prevoznici traže onog trenutka kada BiH uđe u EU. Nemojte da slušate one koji koče naš ulazak u EU kako da popravimo stanje kako traže prevoznici. Šengen, koji su od samog početka najvljivali, kao najveći problem transportnog sektora, a to je da možete boraviti 90 od 180 dana u EU, a u EU nemaju to ograničenje, pa ovdje mora raditi više ljudi. Izmjena šengeskog režima se može desiti kada uđemo u EU, a prije toga se može desiti jedino unutar regionalne inicijative u kojoj će biti sve zemlje zapadnog Balkana, koji imaju iste probleme - rekao je Forto.

Dodao je da bez toga neće biti ništa.

- To mora doći iz Brisela. Ako ne izuzmu vozače, kao što su izuzeti piloti i osoblje u avioposadama ili u željezničkom i brodskom transportu. Za to politički razlozi unutar EU. Tretman naših vozača se može samo tako promijeniti, a sve drugo je zamajavanje. To nijedan ministar ne može izmijeniti, to rade sigursnosne strukture EU. Mi isto moramo imati te strukture. Kada smo uveli bezvizni režim, tu su bile sigurne strukture, koordinator je bio ministar sigurnosti. Ciljanje na jedan resor nema smisla, a evo ja sam tu. Dogovorili smo da ćemo ići regionalno, svjesni smo da to jedna država ne može izmijeniti. Sve države su potpisale tu inicijativu, a onda smo s Konzorcijum logistiku potpisali jedan sporazum da imamo usaglašen stav. Kada smo na sastancima oni to razumiju, a u javnosti govore nešto drugo - kazao je.