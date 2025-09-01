Obuća odgovorila Ćudić: Prestanite lagati i počnite raditi

Nakon što je Sabina Ćudić (Naša stranka) izjavila kako se blokade prijevoznika dešavaju u režiji SDA i SNSD-a, oglasila se potpredsjednica SDA Aida Obuća.

- Kada Sabina Ćudić pokušava skrenuti pažnju sa stvarnosti, ona to radi poznatom matricom, optužujući SDA za 'savezništvo' sa SNSD-om kako bi prikrila očigledne propuste svog stranačkog šefa, ministra komunikacija i prometa Edina Forte.

Ali činjenice su neumoljive, najveću odgovornost za blokirane granice, hiljade kamiona zarobljenih u kolonama i ponižene vozače snosi upravo ministar Forto - kaže Obuća.

Ona kaže da je Forto taj koji mjesecima ignoriše sektor koji predstavlja krvotok privrede.

- Hiljade vozača i stotine kompanija trpe diskriminaciju u Evropskoj uniji, gube vrijeme i novac na granicama, dok ministar kreira besmislene radne grupe i izbjegava odgovornost. A što se tiče navodnih „rezultata“ ministra, ako je nečiji politički domet par dopisa i pravilnika, onda neka podnese ostavku i postane pisar.

Danas su kolone kamiona prekrile ceste širom zemlje, a na svakom piše „Dosta je bilo.“ I slažem se, jeste dosta.

Dosta je neposobne vlasti Trojke, koja je SNSD-u dala poluge moći, omogućila kontrolu resora i svaku krizu dočekala pognute glave. Umjesto da se suprotstavi Dodiku i Tegeltiji, Forto i njegovi koalicioni partneri biraju zajedničke sastanke i dogovore, dok prevoznici i građani plaćaju cijenu njihovog nerada. Zato poručujem Sabini i njoj sličnim, patriotizam se ne uči od onih koji su nametom SNSD i HDZ pretvorili u stubove vlasti, a Bosnu i Hercegovinu učinili taocem njihovih ucjena. Prestanite lagati i počnite raditi - poručila je Obuća.