Prijedlog budžeta vraćen Predsjedništvu BiH na doradu: Tehnički nije provodiv

Na hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Budžet institucija BiH je vraćen Predsjedništvu BiH na doradu.
Ovakav zaključak je Predstavnički dom usvojio sa 23 glasa za, protiv je bilo njih 11, a pet suzdržanih.
Riječ o prijedlogu koji su uputili članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić, a koji podrazumijeva i sredstva za održavanje izbora za predsjednika RS. Također, po prvi put u budžetu se nalaze i sredstva za institucije od kulturnog značaja za BiH.
Zamjenik ministra finansija Muhamed Hasanović je kazao da je budžet u tehničkom smislu neprovodiv i da ga nema smisla obrazlagati. To je bio i glavni povod toga da se budžet povuče iz procedure.
16:02 Saša Magazinović (SDP) je kazao da u suštinskom smislu je dobar budžet, ali da se tehničke stvari trebaju popraviti.
15:53 Zastupnik Branislav Borenović (PDP) kazao je da dugo nisu imali nešto skandaloznije. Rekao je da je budžet kao skalamerija došao, da je sramota da se uopšte o njemu raspravlja.
15:50 Ermina Salkičević-Dizdarević (SDP) je poručila da je sam prijedlog odličan, ali da je problem provodivost.
15:48 Kojović je kazao da ako se usvoji ovakav budžet neće moći biti realizirane stavke za povećanje plaća vojnicima i policajcima, a da su mu to potvrdili iz Ministarstva finansija BiH.
15:44 Zastupnik SNSD-a Nebojša Radmanović je kazao da imaju konkretan prijedlog i da se odluči šta će se raditi i da se kroz ispravku krivog navoda vodi diskusija.
15:33 Zastupnik Zlatan Begić je demantovao navode zamjenika ministra Muhameda Hasanovića.
- Navodi Muhameda Hasanovića prije nego što je izašao za govornicu: "Budžet predstavlja jasnu poruku da je naša zemlja opredjeljenja za izgranju funkcionalnih institucija i unapređenja života građana. Nikada do sada nismo imali snažniji budžet. Predviđena su rekordna ulaganja u kulturne institucije". Izražavam sumnju u identitet osobe koja se predstavlja kao Muhamed Hasanović, neka provjere nadležne službe identiet. Možda je Hasanović otet.
15:26 Zastupnik Safet Kešo (SDA) poručio je da nema smisla da se zamjenik ministra obraća prije nego što je usvojen dnevni red. Rekao je i da sjednica nije trebala biti zakazana ako nisu imali materijale. Pitao je i kako Hasanović ima dijametralno suprotan stav u odnosu na ono što je govorio u medijima.
15:25 Sanja Vulić (SNSD) je kazala da polusatna pauza ne može trajati sat vremena i da to nije korektno.
15:20 Sjednica je nastavljena nakon pauze. Kojović je predložio zaključak da se budžet vrati Predsjedništvu BiH na doradu.
14:27 Zastupnik Predrag Kojović je odmah zatražio polusatnu pauzu.
14:21 Zamjenik ministra finansija BiH Muhamed Hasanović kazao je da je tek u 10 sati dobio budžet.
- Dokument koji se nalazi pred vama ima manjkavosti u tehničkom i ekonomskom smislu. Nema smisla da ga obrazlažem, jer su planirana određena sredstva u ukupnom smislu, a nisu razbijena po institucijama i to je suštinski neprovodivo - rekao je Hasanović.