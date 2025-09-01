Prijedlog budžeta vraćen Predsjedništvu BiH na doradu: Tehnički nije provodiv

Zamjenik ministra finansija Muhamed Hasanović je kazao da je budžet u tehničkom smislu neprovodiv i da ga nema smisla obrazlagati. To je bio i glavni povod toga da se budžet povuče iz procedure.

Riječ o prijedlogu koji su uputili članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić, a koji podrazumijeva i sredstva za održavanje izbora za predsjednika RS. Također, po prvi put u budžetu se nalaze i sredstva za institucije od kulturnog značaja za BiH.

Ovakav zaključak je Predstavnički dom usvojio sa 23 glasa za, protiv je bilo njih 11, a pet suzdržanih.

Na hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Budžet institucija BiH je vraćen Predsjedništvu BiH na doradu.

16:02 Saša Magazinović (SDP) je kazao da u suštinskom smislu je dobar budžet, ali da se tehničke stvari trebaju popraviti.

15:53 Zastupnik Branislav Borenović (PDP) kazao je da dugo nisu imali nešto skandaloznije. Rekao je da je budžet kao skalamerija došao, da je sramota da se uopšte o njemu raspravlja.

15:50 Ermina Salkičević-Dizdarević (SDP) je poručila da je sam prijedlog odličan, ali da je problem provodivost.

15:48 Kojović je kazao da ako se usvoji ovakav budžet neće moći biti realizirane stavke za povećanje plaća vojnicima i policajcima, a da su mu to potvrdili iz Ministarstva finansija BiH.

15:44 Zastupnik SNSD-a Nebojša Radmanović je kazao da imaju konkretan prijedlog i da se odluči šta će se raditi i da se kroz ispravku krivog navoda vodi diskusija.

15:33 Zastupnik Zlatan Begić je demantovao navode zamjenika ministra Muhameda Hasanovića.

- Navodi Muhameda Hasanovića prije nego što je izašao za govornicu: "Budžet predstavlja jasnu poruku da je naša zemlja opredjeljenja za izgranju funkcionalnih institucija i unapređenja života građana. Nikada do sada nismo imali snažniji budžet. Predviđena su rekordna ulaganja u kulturne institucije". Izražavam sumnju u identitet osobe koja se predstavlja kao Muhamed Hasanović, neka provjere nadležne službe identiet. Možda je Hasanović otet.

15:26 Zastupnik Safet Kešo (SDA) poručio je da nema smisla da se zamjenik ministra obraća prije nego što je usvojen dnevni red. Rekao je i da sjednica nije trebala biti zakazana ako nisu imali materijale. Pitao je i kako Hasanović ima dijametralno suprotan stav u odnosu na ono što je govorio u medijima.

15:25 Sanja Vulić (SNSD) je kazala da polusatna pauza ne može trajati sat vremena i da to nije korektno.

15:20 Sjednica je nastavljena nakon pauze. Kojović je predložio zaključak da se budžet vrati Predsjedništvu BiH na doradu.

14:27 Zastupnik Predrag Kojović je odmah zatražio polusatnu pauzu.

14:21 Zamjenik ministra finansija BiH Muhamed Hasanović kazao je da je tek u 10 sati dobio budžet.

- Dokument koji se nalazi pred vama ima manjkavosti u tehničkom i ekonomskom smislu. Nema smisla da ga obrazlažem, jer su planirana određena sredstva u ukupnom smislu, a nisu razbijena po institucijama i to je suštinski neprovodivo - rekao je Hasanović.