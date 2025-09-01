Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić za „Avaz“: Ispravit ćemo nepravdu prema penzionerima

Posljednja dešavanja zapravo vode ka raspetljavanju političke i pravne krize. Ova država je već decenijama bila talac populističkog ekstremizma i pod stalnim prijetnjama nekakvim podjelama, izolacijama, otcjepljenjima.

Kaže to u intervjuu za „Dnevni avaz“ federalni premijer Nermin Nikšić, komentirajući posljednja silna dešavanja u entitetu Republika Srpska. U takvoj atmosferi, kako navodi Nikšić, iracionalnih, ali izuzetno opasnih težnji, gotovo je nemoguće praviti iskorake u interesu građana i graditi stabilno društvo.

Kratko vrijeme

- Kažem gotovo nemoguće, jer smo u prvoj polovici mandata ipak, uz puno napora, truda i strpljenja činili iskorake na putu ka EU, što je osvjedočeno otvaranjem pregovora i pohvalama rukovodstva EU. Nažalost, političko rukovodstvo entiteta RS izabralo je put daljeg pokušaja guranja crvene linije. Na takvo ponašanje jednostavno ne pristajemo. Ipak je u kratkom vremenu uspostavljen nezavisan pravosudni aparat koji je bez straha i bez kompromisa stao u zaštitu ustavnog poretka. Na kraju, vlasti i najodgovorniji ljudi u entitetu RS su priznali poraz svojih iluzija kada su se predali pravosudnim organima države, kada su prihvatili presude i legalnim putem, kroz pravosudne institucije BiH, poduzeli pravne aktivnosti. Kako će se stvari dalje politički razvijati, teško je reći, posebno ako ljudi u ovom dijelu države pristanu igrati već kompromitovanu igru osporavanja državnih institucija pred koje sami dolaze i kojim se obraćaju, igru koju nameće par ljudi. Iskustvo u našoj zemlji govori da je u našoj politici sve moguće, pogotovo pristup gdje se u postratnom društvu koje je puno trauma vrlo lagano razbuktaju nacionalne emocije od pojedinaca koje, štiteći lične interese, donose iracionalne političke odluke – govori Nikšić za naš list.

Kaže da SDP neće nikada niti želi praviti bilo kakve kompromise izvan naših osnovnih političkih ciljeva, koji su vrlo jasni: jačanje institucija, ekonomski razvoj, EU integracije i NATO put.

- Naše partnerstvo sa SNSD-om je trajalo dok smo se kretali u tom pravcu. Iako je to sve bilo presporo po našem ukusu, ipak smo vjerovali da nakon godina stagnacije i mali koraci predstavljaju napredak. Onog momenta kad smo se zaustavili u procesima, a krenulo šovinističko ludilo, negiranje države i genocida, ugrožavanje mira, bili smo dužni tražiti nove, racionalne partnere na istim ciljevima. Bilo kakvi dalji razgovori sa iracionalnim političkim ludilom koje predstavlja politika SNSD-a danas više nisu mogući – naglašava Nikšić.

Komentirajući to što je BiH već izgubila 108,5 miliona eura predviđenih Planom rasta, Nikšić kaže:

- Rezultat toga je da danas umjesto realizacije Plana rasta u okviru aktivnosti koje smo usaglasili, razmišljamo da li će nam i drugi put planirana sredstva biti umanjena. Nažalost, složenost naše ustavne strukture i političkih odnosa dokazuje da pozitivni napori bilo kog političkog subjekta budu poništeni destrukcijom zbog naših ustavnih rješenja, u ovom slučaju kroz Dom naroda BiH. Jedno je sigurno - sredstva nam neće biti poklonjena, ukoliko ne uradimo domaće zadatke. Mi iz SDP-a smo spremni raditi dan i noć u interesu osiguranja benefita plana rasta za građane. Umanjenje iznosa sredstava iz Plana rasta za 100 miliona KM još jednom dokazuje besmisao izolacionističke politike SNSD-a i njihove iluzije o nekakvom spasu u okretanju Rusiji i saveznicima te države.

Interesi penzionera

O novom Zakonu o PIO, premijer Nikšić kaže da je prošao sve faze konsultacija.

- Novi Zakon o PIO je prošao sve svoje faze konsultacija sa udruženjima penzionera, stručnih rasprava, te bi se uskoro trebao naći na Vladi i proslijeđen u Parlament FBiH. Želim naglasiti da navedeni zakon definitivno predstavlja iskorak u ispravljanju nepravdi postojećeg zakona i novim inovativnim rješenjima kada su u pitanju interesi penzionera, ali problem koji imamo je izuzetno složen i neće biti riješen jednim izmjenama zakona. Demografsko starenje, promjene na tržištu rada i sve veći fiskalni pritisci dodatno opterećuju održivost penzionerskih sistema širom EU. Istraživanja pokazuju da je trenutno više od 20 posto osoba starijih od 65 godina u EU izloženo riziku od siromaštva. To je oko 18,5 miliona ljudi, a broj stalno raste. Zbog svega navedenog jasno je da je problem složen i višedimenzionalan, te da rješenja ne ovise samo o nama – kaže Nikšić.

Blokirali određene raspodjele

U brojnim državama svijeta, nastavlja, postoje različiti modaliteti gdje bogatiji dijelovi podržavaju siromašnije dijelove države. Solidarnost je, govori, jedan od temeljnih principa unutardržavne kohezije i razvoja.

- Međutim, ne pada nam na pamet da našom rukom hranimo nekoga ko želi da odsiječe dio tog jedinstvenog tijela, naše domovine Bosne i Hercegovine. Zato smo blokirali određene raspodjele sredstava na državnom nivou i kojekakve prijedloge „kompromisa“ u kojim bi Federacija vraćala dugove nastale iz nemara i varanja građana od političkih elita iz RS. Iskreno bih želio da za partnera imamo politike koje će razumjeti da odgovornim ponašanjem možemo i politički i ekonomski zajedno rasti u interesu integracija u EU i boljeg života svakog pojedinca, bez obzira u kojem entitetu živi – zaključuje predsjednik Vlade FBiH.