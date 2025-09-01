Izetbegović o optužbama Ćudić: Neodoljivo podsjećanje na vrijeme KOS-a

Zastupnica Stranke demokratske akcije Sebija Izetbegović u Skupštini KS, odgovorila je na navode Sabine Ćudić (NS) da se današnja blokada puteva dešava u režiji SNSD-a i SDA.

- Ne znam je li i ova vječna "debatantica" genetski predodređena ali znam da je genetika čudo. Neodoljivo podsjećanje na vrijeme KOS-a, na djetinjstvo i mladost. Njima svojstvena manipulativnost i laž, pripremljena za javnost je očita ali, poglupo formulirana. Još kad se bori za poziciju i opstanak na vlasti, na koju su ih nametnuli i koju ne znaju obnašati, slabo nadahnuto. Morate bolje - napisala je Izetbegović na Facebooku.

Dodaje i da je "stvarno čudno da ja, zastupnica, koju su birali građani, kritikujem vlast - tako su uvijek mislili u KOS-u".

- I, stvarno si morao biti hrabar da im to kažeš, inače te zemlja proguta. Sjećam se šta su moji roditelji prošli kad su ukazali na krađu koju je počinio jedan KOS čiko u firmi. Prošlo je to vrijeme. Ali, na "hvala" treba reći " molim, samo sam rekla istinu". To nije strategija. To je istina koja pogodila u cilj: Forto ne zna da radi - zaključila je Izetbegović.

Inače, da podsjetimo čitaoce "Avaza", otac Sabine Ćudić, prije rata je bio u KOS-u, a tokom rata jedan od najbližih saradnika omraženog Fikreta Muslimovića.