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NA LICU MJESTA

Bogata ponuda voća i povrća, ali cijene visoke: Na pijacama se gotovo više ništa ne može kupiti za dvije marke

Iako imaju primanja od uglavnom 600 KM, naši najbolji kupci su penzioneri, kaže Šindik

S mostarske tržnice: Nedjelja najbolji dan prodavačima. M. Smajkić / Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

1.9.2025

Na pijacama širom BiH teško da se od voća i povrća nešto može kupiti ispod dvije KM. A i po toj cijeni prodaju se, tek, kupus i krompir. Jabuke na akciji djeluju kao rijetka prilika. Najniže cijene povrća, pogotovo voća, uglavnom počinju od četiri KM. Naša ekipa jučer je posjetila popularnu mostarski pijacu - tržnicu, koju su preplavile boje i mirisi sezonskog voća i povrća.

Najviše kupuju

Zbog neradne nedjelje u trgovinama kupaca je bilo znatno više nego ostalim danima, ali svi koji su kupovali, morali su posegnuti dublje u džep.

- Pa, podnošljivo je. Ne mora se uvijek kupovati na kilo. Ovdje kad kupim makar znam šta jedem – kratko nam je u hodu dobacio jedan kupac.

Dugogodišnja prodavačica na tržnici Olga Šindik kaže nam da su njihovi najbolji kupci penzioneri.

- Iako većina njih ima primanja od 600 KM, oni najviše kupuju. Dijaspora je razočarana cijenama, stalno pričaju kako je tamo gdje žive voće i povrće jeftinije. Vjerovatno jeste, ali je tamo jeftinije i mnogo šta drugog kada je riječ o hrani. A gdje su naša, a gdje njihova primanja i standard – govori Šindik za „Avaz“.

Napominje da im je nedjelja najbolji pazarni dan, posebno otkako je uvedena kao neradna.

- Ima kupaca, ali narod sve manje para ima. Pogotovo trenutno, jer kraj je mjeseca i što se kaže „visok datum“. Trenutno se najviše kupuje povrće za salatu, poput paradajza, a od voća breskve i nektarine – ističe Šindik.

Šindik: Dijaspora se žali. M. Smajkić / Avaz

Ima kupaca

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama u julu ove godine iznosila je 2.011.327 KM, što predstavlja povećanje za 3,4 posto odnosu isti mjesec prošle godine. Međutim, prodavačica Janja Čondić nam kaže da se ovo i prošlo ljeto teško mogu uporediti.

- Prodaja tokom prošlogodišnjeg ljeta je bila puno bolja. To je sigurno. Svi će vam to reći. Nije da sada nema kupaca i zarade. Ima, naravno. Ja imam svoje stalne mušterije, ali je lani bilo više kupaca, prometa. Cijene su takve kakve jesu. Teško da se mogu spustiti u cjelokupnoj situaciji – priča Čondić za „Dnevni avaz“.

Prema podacima FZS-a u julu ove godine učešće u ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama posmatrano po grupama proizvoda bilo je sljedeće: povrće 45,8 posto, voće 28,3 posto, mlijeko i mliječni proizvodi 12,6 posto, perad i jaja 5,3 posto, žita i proizvodi od žita 1,4 posto, te ostali proizvodi 6,6 posto.

Čondić: Lani bilo bolje. M. Smajkić / Avaz

Paprene cijene

Među povrćem, visoku cijenu cijelo ljeto drži mohuna, odnosno boranija koja košta od 8 do 10 KM. Paradajz je 4 KM, koliko su i paprike, kao i mrkva. Po 3 KM se prodaju krastavci, patlidžani i tikvice, dok je cijena blitve od 5 do 6 KM. Među voćem dominiraju breskve i nektarine koje koštaju između 6 i 8 KM, dok se šljive prodaju od 3 do 4 KM. Smokve su od 5 do 7 KM, a slična je cijena i grožđa.

# PIJACA
# CIJENE
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