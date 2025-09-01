Bogata ponuda voća i povrća, ali cijene visoke: Na pijacama se gotovo više ništa ne može kupiti za dvije marke

Na pijacama širom BiH teško da se od voća i povrća nešto može kupiti ispod dvije KM. A i po toj cijeni prodaju se, tek, kupus i krompir. Jabuke na akciji djeluju kao rijetka prilika. Najniže cijene povrća, pogotovo voća, uglavnom počinju od četiri KM. Naša ekipa jučer je posjetila popularnu mostarski pijacu - tržnicu, koju su preplavile boje i mirisi sezonskog voća i povrća.

Najviše kupuju

Zbog neradne nedjelje u trgovinama kupaca je bilo znatno više nego ostalim danima, ali svi koji su kupovali, morali su posegnuti dublje u džep.

- Pa, podnošljivo je. Ne mora se uvijek kupovati na kilo. Ovdje kad kupim makar znam šta jedem – kratko nam je u hodu dobacio jedan kupac.

Dugogodišnja prodavačica na tržnici Olga Šindik kaže nam da su njihovi najbolji kupci penzioneri.

- Iako većina njih ima primanja od 600 KM, oni najviše kupuju. Dijaspora je razočarana cijenama, stalno pričaju kako je tamo gdje žive voće i povrće jeftinije. Vjerovatno jeste, ali je tamo jeftinije i mnogo šta drugog kada je riječ o hrani. A gdje su naša, a gdje njihova primanja i standard – govori Šindik za „Avaz“.

Napominje da im je nedjelja najbolji pazarni dan, posebno otkako je uvedena kao neradna.

- Ima kupaca, ali narod sve manje para ima. Pogotovo trenutno, jer kraj je mjeseca i što se kaže „visok datum“. Trenutno se najviše kupuje povrće za salatu, poput paradajza, a od voća breskve i nektarine – ističe Šindik.