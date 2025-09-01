Borenović: Prijedlog budžeta pokazuje nesposobnost vlasti, on je velika sramota

Borenović je naglasio da je budžet predstavljen s velikim kašnjenjem, iako je, kako je rekao, trebalo da bude predložen još prije deset mjeseci, što pokazuje "katastrofalan odnos ključnih institucija BiH prema svojim obavezama".

Borenović je rekao da je prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, u iznosu od milijardu i 550 miliona konvertibilnih maraka, urađen loše i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani, te da ga njegova stranka neće podržati.

Poslanik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović, komentirajući prijedlog budžeta koji će se naći na današnjoj hitnoj sjednici pred poslanicima, izjavio je da je Predsjedništvo BiH poslalo budžet u kojem se ne slažu ni prihodovne ni rashodovne stvari, da bi on trebao biti rekordan u historiji zemlje, a da ustvari pokazuje veliku sramotu.

- Naš stav je od početka jasan – ovakav način predlaganja budžeta za nas je neprihvatljiv. Niti smo u njegovoj izradi učestvovali, niti smo za njega pitani. Dobili smo ga tek prije nekoliko dana i odmah se uvjerili da je to odraz nesposobne, dezorijentirane i katastrofalne vlasti u BiH. Takav budžet nećemo, niti možemo podržati, bilo u hitnoj proceduri, bilo kasnije, ako ostane u ovom obliku - poručio je Borenović.

Dodao je da prijedlog sadrži niz spornih stavki, među kojima su, kako je naveo, nepotrebna izdvajanja za nove institucije, sredstva za vraćanje određenih kreditnih obaveza javnih ustanova te višegodišnje kapitalne nabavke vezane za, kako ga je opisao, kontroverznu zgradu za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje.

- Čudi nas da je ovakav budžet uopće došao u Parlamentarnu skupštinu BiH i da nisu iskorišteni ustavni mehanizmi da se spriječi njegovo upućivanje. Očekujemo da bude povučen, vraćen na doradu ili da bude odbijen glasanjem protiv - rekao je on.

Prema njegovim riječima, budžetski okvir ne bi smio biti planiran na 1,55 milijardi KM, nego bi trebao biti povećan tek za nekoliko procenata u odnosu na prošlu godinu, kako bi se osigurala sredstva za povećanje osnovice plata za više od 20.000 zaposlenih u zajedničkim institucijama BiH.

- Ovo je još jedan dokaz nesposobnosti vladajuće strukture i najlošijeg saziva Vijeća ministara u historiji BiH, ali i pokazatelj kako se radi u institucijama ove zemlje - zaključio je Borenović.