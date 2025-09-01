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UZ SAGLASNOST UO

Ivan Pavković stupio na dužnost Izvršnog direktora Sektora za programe RTVFBiH

Prvog dana na dužnosti Izvršnog direktora Sektora za programe RTVFBiH ističe da ga je dočekao kreativni pristup

Pavković: Stupio na dužnost. Press služba

A. O.

1.9.2025

Na dužnost Izvršnog direktora Sektora za programe RTVFBiH danas je stupio Ivan Pavković. Pavković je ranije imenovan Odlukom generalnog direktora RTVFBiH Bakira Hadžiomerovića, a uz saglasnost Upravnog odbora Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine.

Ivan Pavković rođen je 1976. godine. U novinarstvu i medijima radi od srednje škole, odnosno prve godine fakulteta. Bio je dopisnik HRT-a iz Mostara od 1996. do 2000. godine. Bio je uposlenik Federalne televizije od 2001. do 2006. godine, nakon čega prelazi na BHT. U tim periodima obavljao je poslove koordinatora odnosno urednika Dopisništva u Mostaru. Od 2011. do povratka na Federalnu radio-televiziju bio je zaposlen na Al Jazeeri Balkans gdje je kao reporter pratio najvažnija svjetska i domaća zbivanja. Uz televizijsko, bavio se i radijskim te pisanim novinarstvom kao i uredničkim poslovima. Oženjen je, otac troje djece, živi u Mostaru.

Prvog dana na dužnosti Izvršnog direktora Sektora za programe RTVFBiH ističe da ga je dočekao kreativni pristup iz svih odjela RTVFBiH i da se osjeća se želja za napretkom, što je očito stiglo sa novom upravom.

Upoznao se sa početkom nove jesenje sheme, novim projektima i emisijama. Naglašava da će prioritet biti zalaganje za timski rad, zajedno sa svim ljudima koji su profesionalci i koji mogu osigurati ono što Javni servis treba biti, a to je i edukativan i zabavn; informativan, ali prije svega respektabilan servis kojemu se vjeruje i koji je u službi svih građana Federacije BiH, saopćeno je iz press službe RTVFBiH.

# BAKIR HADŽIOMEROVIĆ
# IVAN PAVKOVIĆ
# RTVFBIH
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