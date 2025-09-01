Neustavni dio udžbenika historije u RS kojim se veličaju zločinci i ove godine na školskim klupama

Obrazovne institucije u RS nisu odgovarale na upite da li će ove školske godine poštovati odluke Ustavnog suda. Direktor osnovne škole u Bratuncu potvrdio je Detektoru da se udžbenik nije mijenjao.

Nekoliko dana pred početak nove školske godine, novinari Detektora su, u knjižari izdavača udžbenika u kome se pozitivno govori o ulozi osuđenih za ratne zločine u posljednjem ratu, u Istočnom Sarajevu kupili izdanje po kojem će se raditi u školama širom Republike Srpske. Ovo izdanje iz 2024. godine, kupljeno u zvaničnoj knjižari “Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva”, sadrži dijelove na osnovu kojih je Ustavni sud zabranio izvođenje nastave.

Iako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zabranio dio nastavnog programa u RS iz predmeta Istorija za deveti razred osnovne škole u kojem se afirmativno ističe uloga ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića, po ovom programu će se nastaviti raditi i u novoj školskoj godini u ovom entitetu.

Senad Osmanović, šef Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta, pojašnjava da oni kupuju udžbenike za osnovnu školu, te da je jedini izdavač za Republiku Srpsku “Zavod za udžbenike i nastavna sredstva”.

- Mi to moramo kupiti, i mi smo riješili na način da ćemo taj sadržaj prekrižiti. Jedino na taj način možemo… Kako iz RS-a nema drugog udžbenika, mora se taj koristiti, a sadržaji koji su problematični, direktori to u udžbenicima moraju prekrižiti, da se ne smije obrađivati - navodi on.

- Radovan Karadžić – psihijatar, pjesnik i političar. Kao osnivač i vođa Srpske demokratske stranke imao je izuzetno važnu ulogu u stvaranju Republike Srpske, čiji je bio prvi predsjednik. Vlasti Srbije su ga 2008. godine izručile Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu, koji ga je 2019. godine osudio na doživotni zatvor - dio je lekcije iz kupljenog udžbenika autora Dragiše Vasića.

Na isti način Vasić ističe i “važnu ulogu” Ratka Mladića.

Ustavni sud je početkom ove godine utvrdio da materijali udžbenika “Istorija za deveti razred osnovne škole”, u dijelu koji se odnosi na “Temu 11. Republika Srpska i Odbrambeno-otadžbinski rat”, nisu u skladu sa Ustavom BiH i suprotni su standardima iz Okvirnog zakona o visokom obrazovanju i Zajedničke jezgre kao odluka institucija BiH.

Stoga je ove lekcije stavio van snage.

“Oni su prestali važiti od dana njihovog objavljivanja u Službenom glasniku RS-a”, saopćeno je tada iz Suda.

Ovom odlukom je zabranjeno izvođenje nastave na osnovu stranica 185–192 udžbenika “Istorija za 9. razred osnovne škole”, čiji je izdavač Javno preduzeće “Zavod za udžbenike i nastavna sredstva” iz Istočnog Sarajeva.

Za provođenje ove odluke Ustavni sud je tada zadužio ministra obrazovanja i kulture i direktora Republičkog pedagoškog zavoda RS-a.

Sporni udžbenik

Na zvaničnoj stranici Republičkog pedagoškog zavoda još uvijek stoji plan i program za istoriju s temom “Republika Srpska i Odbrambeno-otadžbinski rat”. Na istoj stranici naveden je i spisak obaveznih udžbenika za osnovnu školu za školsku 2025./2026. godinu. Za predmet Istorija za IX razred na njemu se navodi sporni udžbenik “Istorija za 9. razred osnovne škole” autora Dragiše Vasića.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS-a i Republičkog pedagoškog zavoda RS-a do trenutka objave ovog teksta nisu odgovorili na upite Detektora da li će postupati po odluci Ustavnog suda. Ni ministrica obrazovanja i kulture Republike Srpske Željka Stojičić nije odgovarala na pozive novinara.

Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava iz Banje Luke, kaže da, osim sadržaja u ovom udžbeniku, širom BiH ima sličnih sadržaja koji nisu samo upitni kao dio obrazovnog programa, nego nečega što nije u skladu s moralnim vrijednostima, ali i zakonima. On dodaje da se ne treba čuditi zašto je to tako, iz nekoliko razloga.

Todorović smatra da je obrazovanje u BiH na svim nivoima potpuno pomjereno u stranu kao nešto što je političkim liderima nevažno ili vrlo malo važno, kao i da se to vidi ne samo po udžbenicima i sadržaju nego po sredstvima koja se izdvajaju za obrazovanje.

“To se vidi po jednoj enormnoj, neprimjerenoj, kontinuiranoj politizaciji obrazovanja, koje politika želi, preko direktora škola, naravno, i preko svog političkog utjecaja preko Ministarstva obrazovanja, da drži pod potpunom političkom kontrolom – čitav proces obrazovanja, pa ako hoćete, i sadržaj udžbenika”, kaže on.

Prema njegovim riječima, politika želi da kontroliše obrazovanje i prenosi aktuelne političke narative.

Otvoreni govor mržnje

- Aktuelni politički narativ u Republici Srpskoj je otvoreni govor mržnje. To je otvoreno falsifikovanje istine - smatra on.

Todorović pojašnjava da politika želi da falsifikuje činjenice utvrđene, između ostalog, od različitih sudova, te traži od nadležnih ministarstava i kaže im: “Vi u udžbenicima slavite ratne zločince, pišite da smo mi žrtve, iznosite laži, falsifikate, neistine, jer mi ćemo na taj način lakše manipulisati sa tim mladim bićima i oni će sutra biti dio naše političke manipulacije”.

Detektor je još prošle godine izvijestio o ovom nastavnom planu i programu prema kojem se kao o herojima uči o Karadžiću i Mladiću, doživotno osuđenima za genocid i druge zločine počinjene tokom rata u BiH.

- Ličnosti poput Ratka Mladića i Radovana Karadžića, kao i drugih, predstavljaju osobe koje su, u periodu koji se izučava, obavljali značajne dužnosti u vojnom i političkom životu Republike Srpske, te se stoga ne mogu izostaviti prilikom predstavljanja događaja koji se odnose na nastanak Republike Srpske i Odbrambeno-otadžbinski rat - naveli su tada u saopćenju Ministarstva prosvjete i kulture RS-a.

Advokatica Tatjana Vasić objašnjava da je Ustavni sud u svojoj odluci naložio da se postupi u skladu s njom.

- Ukoliko se ne postupi, Sud će donijeti rješenje o neizvršenju odluke Ustavnog suda ili zaključak, i kad Ustavni sud utvrdi da nije postupljeno po njihovom i donese taj zaključak, dostavlja Tužilaštvu radi procesuiranja za krivično djelo nepostupanja po odlukama Ustavnog suda - pojašnjava ona dalju proceduru.

Iz Ustavnog suda Detektoru su odgovorili da ovaj sud nije donio rješenje o neizvršenju. Pojasnili su da će status izvršenja ovog predmeta biti razmatran krajem godine, kada Ustavni sud bude razmatrao Izvještaj o izvršenju odluka ovog suda.

Sud nije obaviješten

Do trenutka odgovora Detektoru, kako navode, Ustavni sud nije obaviješten od nadležnih organa povodom izvršenja ove odluke.

U odluci iz januara Ustavni sud je naložio ministru obrazovanja i kulture RS-a i direktoru Republičkog pedagoškog zavoda RS-a da, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja odluke, obavijeste ovaj sud o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja te odluke.

- U slučaju da Ustavni sud u vrijeme donošenja Izvještaja o izvršenju odluka ne bude obaviješten o poduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke, kako je to naloženo u odluci, Ustavni sud će donijeti rješenje o neizvršenju koje će dostaviti nadležnom Tužilaštvu na daljnje postupanje u skladu sa zakonom - navode iz ovog suda.

Namir Ibrahimović iz Centra za obrazovne inicijative “Step by step” smatra da se odluka Ustavnog suda treba prihvatiti i raditi u skladu s onim što je odlučeno.

On smatra i da se ovom sudskom odlukom rješava posljedica, a ne uzrok.

- Uzrok jeste ovakva škola kakva jeste i ovaj nivo nekakvog faktografskog znanja u kojem mi mislimo da stvari koje su isključivo navedene u udžbeniku su i stvari koje se isključivo rade unutar učionice - kaže Ibrahimović i dodaje kako se udžbenikom materijaliziralo ono što se u školama radilo bez tog udžbenika svih prethodnih godina na različite načine.

Kroz nastavu historije bilo gdje u BiH, smatra on, škole se koriste na način da nadležni koriste svoju moć da učenike indoktriniraju različitim stvarima, a najčešće svojim pogledom na prošlost, koji se nikako niti propituje unutar škole, niti se koriste ti sadržaji da bi djeca mogla učiti bitne stvari i razvijati neke druge kompetencije.

Ibrahimović kaže da se ovakvim obrazovnim sistemom, u kojem postoje tri različite istine i u kojem je uvijek “moja istina” bolja i tačnija u odnosu na druge dvije, zapravo gradi društvo koje će biti puno nepovjerenja jednih prema drugima.

- Mi zapravo ne gradimo društvo mira, budućeg sigurnog života, osoba koje ne dozvoljavaju da neko drugi za njih donosi odluke i kaže im šta trebaju misliti o nečemu, nego bismo zapravo trebali postaviti drugačije školu, graditi misleće pojedince koji su spremni suočiti se sa onim što se događalo u prošlosti - smatra on.

Šta kaže OSCE?

Misija OSCE-a u BiH smatra da je podučavanje historije od suštinskog značaja za razvoj učeničkih vještina kritičkog razmišljanja, sticanje znanja i razumijevanje svijeta, a da u postkonfliktnim društvima kao što je BiH podučavanje historije i učenje o historiji igraju dodatnu ključnu ulogu jer doprinose pomirenju, koheziji i ozdravljenju društva.

Iz Misije su ukazali na izvještaj iz 2023. godine “Podučavanje istorije o periodu od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini: izgradnja povjerenja ili produbljivanje podjela?”, u kojem se navodi da se pristup podučavanju historije mora suštinski promijeniti, naročito u vezi s periodom od 1992. do 1995. godine.

- Nastava historije na konstruktivan način kojim se potiče kritičko razmišljanje, gradi multiperspektivu, odražava utvrđene činjenice i korijene nasilja i sukoba, te priznaje sve žrtve, ne samo da mladima pruža dublje razumijevanje složenosti prošlosti već i doprinosi pomirenju, društvenoj koheziji i dugoročnoj stabilnosti - naveli su iz OSCE-a.

Jačanje poštovanja institucija

Usklađivanjem nastave historije s odlukama Ustavnog suda BiH, dodaju, jača se poštovanje institucija i vladavina prava i osigurava da obrazovanje podržava zajedničko i na činjenicama zasnovano razumijevanje prošlosti.

Todorović smatra da se u ovom slučaju nipodaštava vladavina prava jer se ne poštuje sudska odluka, ali i radi o zločinu prema sopstvenom narodu.

- Stavljanje laži u udžbenike, učenje laži mladim ljudima i manipulacija te vrste to je zločin u miru prema mladim generacijama Republike Srpske. To je zločin prema sopstvenom narodu i to se u RS-u radi da bi se i dalje kroz politički govor mržnje produkovala ta mržnja i da bi se narod sludio - kaže on.