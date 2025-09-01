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PREPOZNAJE VRIJEDNOST

Ministar Lokmić razgovarao sa predstavnicima Udruženja “Crni labudovi“

Istaknuto je da je ministar Lokmić naglasio da Ministarstvo prepoznaje vrijednost „Crnih labudova“

Lokmić s predstavnicima Crnih Labudova. Vlada FBiH

D. H.

1.9.2025

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić razgovarao je u sjedištu Ministarstva sa predsjednikom i potpredsjednikom Udruženja “Crni labudovi“ Avdom Subašićem i Almirom Jugom. Tokom posjete oni su ministra informirali o radu ovog udruženja i novim projektima, te zahvalili na dosadašnjoj podršci i saradnji, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Istaknuto je da je ministar Lokmić naglasio da Ministarstvo prepoznaje vrijednost „Crnih labudova“.

- Ministarstvo prepoznaje snagu i vrijednost „Crnih labudova“, ponosnih heroja čije ime je utkano u temelje slobode Bosne i Hercegovine. „Crni labudovi“ nisu samo udruženje, oni su simbol otpora i hrabrosti i danas ostaju stub ponosa i dostojanstva našeg naroda - navodi se u saopćenju Ministarstva.

Ovom prilikom, ministar je izrazio poštovanje prema predstavnicima Udruženja koji su ga posjetili, te je istakao da će Ministarstvo i ubuduće biti podrška svim projektima koji čuvaju sjećanje na borbu i istinu o odbrani Bosne i Hercegovine.

- Naš je amanet da baštinimo i prenosimo generacijama svjedočanstvo o onima koji su dali sve za slobodu. “Crni labudovi” su dokaz da snaga naroda živi i danas, u njihovom radu, idejama i čestitosti - poručio je ministar Lokmić, saopćilo je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

# MINISTAR
# CRNI LABUDOVI
# VLADA FBIH
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