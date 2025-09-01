Zukorlić se pohvalio: Danas smo ispisali historiju, imenovana prva žena s hidžabom za predsjednicu općine u Srbiji

Na sjednici Skupštine općine Sjenica, održanoj danas, došlo je do značajnih promjena u lokalnoj vlasti. Verifikovana je ostavka dosadašnjeg predsjednika općine Muniba Mujagića, koji je, kako je navedeno na sjednici, odlučio da se povuče i ode u penziju nakon dugogodišnjeg rada u javnoj službi, javlja Sandžakdanas.rs.

Za novu predsjednicu Skupštine općine jednoglasno je izabrana Mersija Camović Rebronja, članica Stranke pravde i pomirenja (SPP), dok je funkciju zamjenika predsjednika općine preuzeo Radiša Knežević.

Knežević je već bio na ovoj poziciji i dolazi iz Socijalističke partije Srbije. Također, izabrani su i novi članovi Općinskog vijeća, čime je kompletirano novo rukovodstvo koje će u narednom periodu voditi Sjenicu.