Zukorlić se pohvalio: Danas smo ispisali historiju, imenovana prva žena s hidžabom za predsjednicu općine u Srbiji

Na sjednici Skupštine općine Sjenica, održanoj danas, došlo je do značajnih promjena u lokalnoj vlasti. Verifikovana je ostavka dosadašnjeg predsjednika općine Muniba Mujagića, koji je, kako je navedeno na sjednici, odlučio da se povuče i ode u penziju nakon dugogodišnjeg rada u javnoj službi, javlja Sandžakdanas.rs.
Za novu predsjednicu Skupštine općine jednoglasno je izabrana Mersija Camović Rebronja, članica Stranke pravde i pomirenja (SPP), dok je funkciju zamjenika predsjednika općine preuzeo Radiša Knežević.
Knežević je već bio na ovoj poziciji i dolazi iz Socijalističke partije Srbije. Također, izabrani su i novi članovi Općinskog vijeća, čime je kompletirano novo rukovodstvo koje će u narednom periodu voditi Sjenicu.
- Danas smo ispisali historiju i imenovali prvu ženu u historiji Sjenice na čelo opštine i prvu ženu sa hidžabom predsjednicu opštine u historiji Srbije koju je izglasala multietnička većina. Idemo dalje sa pobjedama! Sjenica zaslužuje da bude oaza razvoja - objavio je predsjednik SPP-a Usame Zukorlić na društvenim mrežama.
Tokom rasprave, dio odbornika izrazio je negodovanje tvrdeći da se postupci Skupštine ne vode u potpunosti u skladu sa zakonom, te da određene odluke zahtijevaju dodatno usaglašavanje. Ipak, većina odbornika podržala je predložene promjene, a za novo rukovodstvo glasalo je 21 odbornik.
Sjenički parlament ima 39 mjesta. Stranka pravde i pomirenja ima (SPP) – 9 odbornika, Stranka demokratske akcije Sandžaka (SDA) – 8 odbornika, Sandžačka demokratska partija (SDP) – 5 odbornika, Srpska napredna stranka (SNS) – 6 odbornika, Grupa građana „Bez diskriminacije – Aldin Dino Kurtović“ – 5 odbornika, Lista „Za budućnost i razvoj Sjenice – Fadil Nikšić“ – 4 odbornika, dok Novi DSS / Novo lice Srbije (NLS) i Bošnjačko-srpski savez (BOSS) imaju po 1 odbornika.