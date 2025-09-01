Vukanović, Vučinić i Grahovac u poznatoj sarajevskoj ćevabdžinci dan uoči sjednice NSRS: "Bolji od banjalučkih"

Poslanici Liste "Za pravdu i red" u NSRS Nebojša Vukanović, Zagorka Grahovac i Đorđe Vučinić nalaze se u Sarajevu.

"Avazov" reporter ih je zabilježio u poznatoj sarajevskoj ćevabdžinici "Zmaj", gdje su iskoristili priliku za odmor.

Nije poznato šta je povod njihovog dolaska u Sarajevo, a ono što je poznato da je sutra u 10 sati sjednica Narodne skupštine RS na kojoj će si birati Vlada RS, čijeg mandatara je nelegalno predložio bivši predsjednik RS Milorad Dodik.

Na pitanje reportera "Avaza", Vukanović je kao iz topa odgovorio da su sarajevski ćevapi bolji od banjalučkih. Vučinić je ponudio kompromisan odgovor i rekao je da su njemu travnički bolji.