Završene kadrovske igre: Poznata imena ministara u novoj Vladi RS, čijeg mandatara je nelegalno predložio Dodik

Goran Selak bit će novi ministar pravde RS, a dosadašnji ministar Miloš Bukejlović će najvjerovatnije preuzeti resor poljorivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, saznaje Srpskainfo.

Iako je nakon ostavke premijera Radovana Viškovića i najave o formiranju nove Vlade RS javnost očekivala i mnoštvo novih lica u njoj od toga, kako tvrde izvori Srpskainfo iz vrha vlasti, nema ništa.

Bukejlović odlazi

Izvori ovog portala ističu da skoro svi ministri ostaju na svojim mjestima, osim Bukejlovića koji će najvjerovatnije otići u fotelju u kojoj je u protekle tri godine sjedio budući premijer Savo Minić.

- Uprkos spekulacijama da u novu Vladu RS ulazi DNS, a da izlazi DEMOS, odnosno njen lider Nedeljko Čubrilović, ni to se neće desiti. Na današnjem koalicionom sastanku rečeno je da Nedeljko Čubrilović ostaje ministar saobraćaja i veza RS, a da NPS-DNS neće dobiti 2 ministarska mjesta kako se očekivalo s obzirom na to da imaju 7 poslanika u NSRS – ističe izvor Srpskainfo iz vrha vlasti RS.

Postoji dogovor

Objašnjava da je dogovor da svi koalicioni partneri dobiju po jedno mjesto u novoj Vladi RS.

S obzirom na to da DNS i NPS nastupaju kao jedan politički subjekat dogovoreno je da imaju jedno ministarsko mjesto.

- Njima ostaje Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS tako da Senka Jujić ostaje ministar i narednih godinu dana. Nenad Nešić je bio ministar u Vijeću ministara BiH skoro 2,5 godine pa je i to uzeto u obzir kod sastavljanja nove Vlade RS. Obzirom da DNS i NPS imaju 7 poslanika, njihov udio u vlasti RS bit će kompenzovan kroz direktorske funkcije u javnim preduzećima – ističe izvor Srpskainfo.

Dodaje da Ujedinjenoj Srpskoj ostaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, a Bojan Vipotnik ostaje ministar i narednih godinu dana.

Lider SP Petar Đokić ostaje na čelu Ministarstva energetike i rudarstva RS, a ta stranka zadržava i Ministarstvo porodice, omladine i sporta na čijem je čelu Selma Čabrić, koja ostaje ministar i narednih godinu dana.

Kada su u pitanju ministri iz SNSD, izvor Srpskainfo ističe da su tu moguće neke izmjene, ali minimalne.

- Stvari za sada stoje tako, ali treba sačekati jutro i sjednicu Narodne skupštine RS jer ne bi bilo prvi put da se jedno dogovori, a da se onda naknadno na brzinu mijenjaju planovi i ubacuju nova imena – ističe dobro obaviješteni izbor Srpskainfo.

Podnesena ostavka

Podsjećamo, Radovan Višković je 18. avgusta podnio ostavku na mjesto predsjednika Vlade RS, a ona je nekoliko dana kasnije potvrđena u Narodnoj skupštini RS.

Novog mandatara Savu Minića nelegalno je predložio Milorad Dodik, iako je bivši predsjednik RS. Minić je ranije bio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Inače, Radovan Višković je na čelu Vlade RS bio 7 godina, prvi put je premijer postao u novembru 2018.