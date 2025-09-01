BIHAMK o protestima: Na brojnim graničnim prijelazima blokiran teretni terminal, putnički saobraćaj bez većih poteškoća

Prema dostupnim informacijama Informativnog centra BIHAMK-a, protesti nisu usmjereni direktno na putnički saobraćaj te nisu predviđene blokade graničnih prelaza za putnička vozila.

Zbog većeg broja teretnih vozila, učesnika protesta, koja su se okupila u blizini carinskih terminala i na graničnim prelazima, saobraćaj za putnička vozila je otežan i usporen. Zbog velike frekvencije vozila mogući su i povremeni zastoji.

Trenutno je na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Bijača, Orašje, Šamac, Pavlovića Most/Popovi, Bratunac, Strmica, Gradiška i Rača blokiran teretni terminal, dok za putnički program nema većih poteškoća.

Zbog protesta, otežano, jednom trakom se saobraća u: Tuzli (Šićki Brod, Simin Han), Živinice (magistralna cesta, raskrsnica Križaljka i Kulići), Gračanici (semafori), Gradačcu (Ormanica), Doboju (Matuzići kod Eurometala, kružni tok u Doboj jugu), Mostaru (Ortiješ), Travniku (Dolac na Lašvi), Vitezu (kod impregnacije, semafori), Bugojno (Podgaj, prema Donjem Vakufu), Kaoniku (raskrsnica za Busovaču), Sarajevu (Kurta Schorka kod Centrotransa i Gazprom pumpe, carinski terminal Rajlovac), Banja Luka (od Kramara do Centruma, prijedorska petlja, ulica Ilije Grašanina prema Zotoviću kod carinskog terminala, Tunjice, od motela “Signal” prema prijedorskoj petlji, od Kampusa do zgrade “Euroherc”), Prnjavor (Magistralni put pravca Dervente, kružni tok Lužani, regionalni put iz pravca Stanara, autoput 9. Januar), Laktaši (brza cesta Banja Luka-Klašnice, u Glamočanima, kod hotela “Ćubić” iz pravca Banja Luke, u mjestu Klašnice, kod ugostiteljskog objekta “Pauk”, iz pravca Prnjavora, kod “Milkija”, iz pravca Srpca) i Čelinac (magistralni put Banja Luka-Čelinac, Ulica Vukana Trivića).