Nikakvih nesuglasica nema, prijevoznici ostaju do jutra na cestama

Iako su se u medijima pojavile informacije da postoje nesuglasice prijevoznika oko toga da li treba nastaviti proteste, to očito nije tačno.

Prijevoznici se nalaze i dalje na istim lokacijama gdje su bili i jutros i nisu odustali od slanja poruke za vlasti na ovaj način.

"Avazov" reporter nalazi se na Stupskoj petlji, gdje je identična situacija kao i jutros - kamioni su na cesti, a pored puta se nalaze i vozači.

Nisu bili raspoloženi da daju izjavu, a samo su nam kratko rekli da ostaju tu.

Podsjećamo, iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH su rekli da je predsjesnik Konzorcijuma Logistika BiH Velibor Peulić napustio sastanak s ministrom Fortom.

Ističu da će rukovodstvo ovog udruženja u Doboju večeras održati sastanak gdje će dogovoriti dalje aktivnosti.