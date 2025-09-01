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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Nikakvih nesuglasica nema, prijevoznici ostaju do jutra na cestama

"Avazov" reporter nalazi se na Stupskoj petlji, gdje je identična situacija kao i jutros - kamioni su na cesti, a pored puta se nalaze i vozači

Prijevoznici na Stupskoj petlji - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+8
S. S.

1.9.2025

Iako su se u medijima pojavile informacije da postoje nesuglasice prijevoznika oko toga da li treba nastaviti proteste, to očito nije tačno.

Prijevoznici se nalaze i dalje na istim lokacijama gdje su bili i jutros i nisu odustali od slanja poruke za vlasti na ovaj način.

"Avazov" reporter nalazi se na Stupskoj petlji, gdje je identična situacija kao i jutros - kamioni su na cesti, a pored puta se nalaze i vozači.

Nisu bili raspoloženi da daju izjavu, a samo su nam kratko rekli da ostaju tu. 

Podsjećamo, iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH su rekli da je predsjesnik Konzorcijuma Logistika BiH Velibor Peulić napustio sastanak s ministrom Fortom. 

Ističu da će rukovodstvo ovog udruženja u Doboju večeras održati sastanak gdje će dogovoriti dalje aktivnosti.

# STUP
# PRIJEVOZNICI
# SARAJEVO
# LOGISTIKA BIH
# KONZORCIJUM LOGISTIKA BIH
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