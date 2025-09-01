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NEMA ODUSTAJANJA

"Avaz" na licu mjesta: Prijevoznici neumorni, traže ispunjenje zahtjeva, od 6 sati su na Stupskoj petlji

Ranije su iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH rekli da je predsjedsnik Konzorcijuma Logistika BiH Velibor Peulić napustio sastanak s ministrom

Prijevoznici neumorni - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+3
A. O.

1.9.2025

Prijevoznici u Bosni i Hercegovini nastavljaju proteste s obzirom da njihovi zahtjevi nisu usvojeni. 

„Avazov“ reporter nalazi se na Stupskoj petlji gdje je zabilježio fotografije i snimke sa lica mjesta, iako su se pojavile špekulacije o nesuglasicama među prijevoznicima o nastavku protesta.

Očigledno je! Oni neće odustati! Prijevoznici su neumorni.

Kamioni su na saobraćajnicama, a pored puta se nalaze i vozači. 

Podsjećamo, oni su još jutros oko 6 sati ujutro počeli sa blokadama puteva u našoj državi.

Ranije su iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH rekli da je predsjedsnik Konzorcijuma Logistika BiH Velibor Peulić napustio sastanak s ministrom Fortom. Ističu da će rukovodstvo ovog udruženja u Doboju večeras održati sastanak gdje će dogovoriti dalje aktivnosti.

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# BLOKADE
# PRIJEVOZNICI
# SARAJEVO
# BIH
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