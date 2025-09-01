"Avaz" na licu mjesta: Prijevoznici neumorni, traže ispunjenje zahtjeva, od 6 sati su na Stupskoj petlji

Prijevoznici u Bosni i Hercegovini nastavljaju proteste s obzirom da njihovi zahtjevi nisu usvojeni.

„Avazov“ reporter nalazi se na Stupskoj petlji gdje je zabilježio fotografije i snimke sa lica mjesta, iako su se pojavile špekulacije o nesuglasicama među prijevoznicima o nastavku protesta.

Očigledno je! Oni neće odustati! Prijevoznici su neumorni.