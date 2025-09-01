Šmit: Nije dobro da neki ljudi evropskim integracijama pristupaju samo taktički

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt) obratio se sa Bledskog strateškog foruma koji se danas i sutra održava na slovenačkom Bledu.
- Danas i sutra se sastajemo na Bledu, divnom slovenačkom jezeru, da sjednemo i razgovaramo o evropskim integracijama, posebno o Zapadnom Balkanu, i moram reći da osjećam određeni optimizam. Jasno je da postoji posvećenost država kandidata za članstvo. One imaju priliku i trebaju iskoristiti tu priliku, tako da je jasno da postoji potreba i država članica i onih koji žele postati države članice da pokažu opredjeljenje za evropske integracije – naveo je.
Poručio je da je to jedini put i za Bosnu i Hercegovinu, tako da nije dobro ako vidimo da neki ljudi evropskim integracijama pristupaju samo taktički.
- Ne, ne! Radi se o budućnosti mlade generacije ove zemlje i zato vidim da moramo raditi i nadati se dovoljnoj posvećenosti institucija u BiH, i u entitetima, uključujući i Rs, koje trebaju reći da i pored svega žele ići ka evropskim integracijama. I to se može učiniti, ali je potrebno jasno opredjeljenje. Nažalost, ovih dana razgovori ne idu direktno u ovom smjeru. Dakle, optimističan sam da možemo uspostaviti vladavinu prava, a prihvatanjem evropskih pravila postaje jasno da je put za mladu generaciju u BiH ka Evropi otvoren. Evropskim integracijama su posvećeni Bosanci i Hercegovci svih nacionalnosti, oni su Evropljani i stoga pripadaju Evropi - poručio je visoki predstavnik u BiH.