Šmit: Nije dobro da neki ljudi evropskim integracijama pristupaju samo taktički

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt) obratio se sa Bledskog strateškog foruma koji se danas i sutra održava na slovenačkom Bledu.

- Danas i sutra se sastajemo na Bledu, divnom slovenačkom jezeru, da sjednemo i razgovaramo o evropskim integracijama, posebno o Zapadnom Balkanu, i moram reći da osjećam određeni optimizam. Jasno je da postoji posvećenost država kandidata za članstvo. One imaju priliku i trebaju iskoristiti tu priliku, tako da je jasno da postoji potreba i država članica i onih koji žele postati države članice da pokažu opredjeljenje za evropske integracije – naveo je.