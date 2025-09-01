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"AVAZ" SAZNAJE

U Sarajevu obustavljen saobraćaj od Američke ambasade do Pofalića: Poznat i razlog

Kolege su tamo sa vozilima i preusmjeravaju vozače, rečeno je iz MUP-a KS

Policija preusmjerava vozače. A. Ovčina / Avaz

Piše: Amila Ovčina

1.9.2025

Saobraćaj od zgrade Američke ambasade do naselja Pofalići u Sarajevu večeras je privremeno obustavljen, a policijski službenici regulišu saobraćaj, saznaje portal "Avaza".

Razlog tome je jer se izvode radovi na toj dionici.

- Obustavljen je saobraćaj. Tamo rade semafore. Kolege su tamo sa vozilima i preusmjeravaju vozače. To je dionica od Američke ambasade do Pofalića – rečeno je za portal „Avaza“ iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo.

Inače, alternativni pravac na koji se preusmjeravaju vozila je sa druge strane Ambasade, odnosno ulica Put života, kao i ulica Halida Kajtaza, prema Željezničkoj stanici.

# SEMAFORI
# SARAJEVO
# SAOBRAĆAJ
# MUP KS
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