Prijevoznici nastavljaju s protestima, saobraćaj se odvija otežano

Veliki broj teretnih vozila i jutros nastavlja s protestima zbog čega se usporeno saobraća te se očekuje novi kolaps tokom dana.
Učesnicima u saobraćaju savjetuje se oprez i strpljenje te ukoliko je moguće korištenje alternativnih pravaca.
Na nekim dionicama puteva i sami vozači koji protestuju su regulisali naizmjenično propuštanje vozila jednom trakom kako bi spriječili totalni kolaps.
Informativni centar BIHAMK-a jutros je obavijestio da je usporeno saobraćanje za putnička vozila i autobuse na sljedećim lokacijama:
- Tuzla (Šićki Brod, kod tunela Čaklovići-Simin Han),
- Živinice (raskrsnice Križaljka i Kulići),
- Gračanica (semafori),
- Gradačac (Ormanica),
- Doboj (kružni tok u Doboj jugu i prema autoputu )
- Tešanj (Karuše)
- Mostar (Ortiješ),
- Travnik (Dolac na Lašvi),
- Vitez (kod Impregnacije, semafori),
- Bugojno (Podgaj, prema Donjem Vakufu),
- Kaonik (raskrsnica za Busovaču),
- Sarajevo (Kurta Schorka kod Centrotransa i Gazprom pumpe, carinski terminal Rajlovac)
- Banja Luka (od Prijedorske petlje do Centruma, desna saobraćajna traka),
- Prnjavor (magistralni put na ulazu u Prnjavor iz pravca Dervente prema kružnom toku Lužani, regionalni put iz pravca Stanara prema kružnom toku Lužani i izlaz sa auto-puta),
- Mrkonjić Grad ( na magistralnim putevima u mjestima Dabrac, Čađavica i Jezero),
- Modriča (na ulazu u Modriču iz pravca Doboja - u mjestu Jakešnica),
- Prijedor (ulaz u Prijedor iz pravca Banja Luke (Orlovci), carinski terminal Brezičani),
- Novi Grad (na ulazu u grad iz pravca Prijedora, Kostajnice i Bosanske Krupe),
- Bijeljina (raskrsnica u Lončarima) i
- Trebinje (ulaz u Trebinje iz pravca Ljubinja, te lokalitet Branjevci na magistralnom putu Trebinje-Nikšić).
Tokom dana, zbog pojačane frekvencije saobraćaja, na ovim lokalitetima dolazi do formiranja kolona i dužih zastoja.
Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.
Na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Bijača, Orašje, Šamac, Pavlovića Most/Popovi, Bratunac, Strmica, Gradiška i Rača blokiran teretni terminal.
Za sve vozače savjet da se prije polaska na put informišu o stanju na cestama i graničnim prelazima.
Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom. Radovi su aktuelni i na magistralnim cestama Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor.
Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.
Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).