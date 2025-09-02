Posebna sjednica Narodne skupštine RS zakazana za danas: Birat će se nova entitetska Vlada

U Banjoj Luci danas će se održati sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi trebalo da bude izabrana nova Vlade RS.

Mandatara za sastav nove vlade Savu Minića (SNSD) predložio je šef SNSD-a Milorad Dodik nakon što mu je CIK BiH oduzeo mandat jer je pravosnažno osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja službene dužnosti. Time je cijeli proces faktički nelegalan.

No, za danas u 10:00 sati zakazana je posebna sjednica.

Na predloženom dnevnom redu su i podtačke koje se odnose na program kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske sa prijedlogom članova Vlade Republike Srpske, izbor predsjednika i članova Vlade Republike Srpske, kao i polaganje svečane zakletve predsjednika i članova nove vlade.