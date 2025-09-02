Peulić: Blokade puteva bi danas mogle završiti, okončat ćemo priču oko osnovnih zahtjeva

Konzorcijum Logistika BiH je na sinoćnjem plenumu jednoglasno donijelo odluku o produženju zaustavljanja lanaca snadbjevanja u BiH, potvrdio je za "Avaz" Velibor Peulić glavni koordinator Konzorcija "Logistika".

- Jučer smo imali dug dan sa puno razgovora, prvo sa ministrom Elmedinom Konakovićem koji je pored zahtjeva koje sam iznio, a koji su bili lako rješivi, iskoristio svoju poziciju da danas završimo dio priče o Pravilniku oko povrata trošarina koji će krenuti u svoju proceduru tako da smo oko toga optimistični - kazao je Peulić.

Dodaje da je održan i tehnički dio sastanka s ministrom Edinom Fortom, a nadaju se da će danas i to dovršiti.

- Ulazimo u razne aktivnosti, a u toku dana ćemo završiti dio priče oko osnovih zahtjeva nakon čega slijedi sastanak s ministrom Srđanom Amidžićem od kojeg se očekuje da ispuni svoj dio obaveza iz naših zahtjeva. U svakom slučaju nadam se da ćemo danas ponovo uspostaviti snadbjevanje. Naša želja je bila da završimo sve u prvom danu - naveo je Peulić.

Otkrio nam je da će danas u 16 sati imati sastanak s federalnim premijerom, Nerminom Nikšićem.

- On se, također, svojim autoritetom jako puno založio u rješavanje određenih problema. Gospodin Amidžić ima jednostavan zadatak da obavijesti evropske zemlje kada je riječ o povratu PDV-a. To pravo imamo s pojedinim zemlja,a ali i imamo i apsurdnu situaciju da prijevoznici iz Slovenije mogu vraćati PDV iz Bosne i Hercegovine, a mi iz Slovenije ne možemo -naveo je on.

Također, jučer su imali i sastanak s predstavnicima Ureda za veterinarstvo koji je rezultirao formiranjem koordinacijskog tijela, a čija je zadaća da zajedno sa inspekcijama entiteta iznađe način kako bi se na graničnim prijelazima skratilo čekanje prijevoznicima.

Naglasio je da je interes svakog člana Konzorcijuma što prije uspostaviti sve lance snabdijevanja u BiH.

- Možemo kazati da ćemo u narednih nekoliko sati završiti konačne dogovore. Konzorcijum Logistika BiH još jednom zahvaljuje građanima na strpljenju i na razumijevanju, jer ta snaga i energija koja je protekla kroz naše aktivnosti vidljiva je na svakom pedlju BiH - poručio je Peulić.