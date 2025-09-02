Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KOLAPS U SAOBRAĆAJU

Velike gužve na Stupskoj petlji: Prijevoznici već drugi dan protestuju, ne odustaju od zahtjeva

Noć su proveli u svojim vozilima, a danas nastavljaju s blokadom

blokade - Avaz
Gužva na Stupskoj petlji - Avaz
Gužva na Stupskoj petlji - Avaz
Kamioni i dalje parkirani - Avaz
Prijevoznici proveli noć na ulicama - Avaz
+1
Dž. R.

2.9.2025

Prijevoznici su ušli u drugi dan blokade gradskih saobraćajnica, magistralnih puteva, graničnih prijelaza i carinskih terminala.

Noć su proveli u svojim vozilima, a danas nastavljaju s protestom koji će potrajati sve dok se ne ispune zahtjevi.

Međutim, otežavajuća okolnost je kolaps koji je nastao u saobraćaju zbog parkiranih kamiona.

Podsjećamo, Konzorcijum Logistika BiH je na sinoćnjem plenumu jednoglasno donijelo odluku o produženju zaustavljanja lanaca snadbjevanja u BiH, potvrdio je za "Avaz" Velibor Peulić glavni koordinator Konzorcija "Logistika".

Međutim, naglasio je da je interes svakog člana Konzorcijuma što prije uspostaviti sve lance snabdijevanja u BiH.

- Možemo kazati da ćemo u narednih nekoliko sati završiti konačne dogovore. Konzorcijum Logistika BiH još jednom zahvaljuje građanima na strpljenju i na razumijevanju, jer ta snaga i energija koja je protekla kroz naše aktivnosti vidljiva je na svakom pedlju BiH - poručio je Peulić.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

# BLOKADA
# PROTEST
# SAOBRAĆAJNI KOLAPS
# PRIJEVOZNICI
# KONZORCIJUM LOGISTIKA BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.