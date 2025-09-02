Politolog i ruski list tvrde: Moskva neće podržati Dodikove planove?

Politolog Srećko Đukić smatra da interese Moskve ne zadovoljava nezavisna Republika Srpska, već Republika Srpska kao dio Bosne, jer tako može blokirati uključivanje države BiH u NATO ili EU.

Oduzet mu mandat

Milorad Dodik, kojem je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske (RS), najavio je da namjerava posjetiti Moskvu u bliskoj budućnosti, uključujući i sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Glavni cilj, piše dopisnik ruskog Komersanta sa Balkana Genadij Sisojev, jeste da pridobije podršku Rusije za svoje planove da održi referendum o nezavisnosti u Republici Srpskoj.

Izjava Milorada Dodika uslijedila je odmah nakon što je CIK BiH zakazao izbore za novog predsjednika Republike Srpske za 23. novembar, na kojima Dodik neće moći da učestvuje.

Milorad Dodik je krajem prošle nedjelje neočekivano najavio planove za posjetu Moskvi. Štaviše, namjerava da u bliskoj budućnosti dva puta posjeti rusku prijestolnicu, piše Komersant.

"Uskoro idem u Moskvu, gdje ću održati sastanke sa uticajnim ljudima. I negdje u oktobru ću ponovo otići u Rusiju da se sastanem sa ruskim predsjednikom", rekao je Dodik.

"Zamoliću svoje ruske prijatelje da nas podrže u održavanju referenduma i sticanju nezavisnosti", rekao je on.

Kao odgovor na presudu Suda BiH i odluku Centralne izborne komisije, parlament Republike Srpske je prije nedjelju dana izglasao da se u entitetu BiH 25. oktobra održi referendum na kojem bi se građani tog entiteta trebali izjasniti o presudi Suda BiH kojom je Dodik osuđen na jednogodišnji zatvor – kaznu koju je otkupio za oko 18.000 eura kako mu zakon omogućava, odluci CIK-a BiH o oduzimanju mandata, ali i o odlukama visokog predstavnika međunarodne zajednice.

Podsjetimo, referendumsko pitanje glasi: „Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika RS, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku?“

Pored toga, piše Komersant, Dodik je najavio još jedan referendum — o samostalnosti Republike Srpske. „Milorad Dodik računa da će za te planove dobiti podršku u Moskvi“, piše ruski list.

Pored toga, prema riječima Dodika, on će tražiti od Rusije da uloži veto na produženje vojne misije EU u Bosni – EUFOR Althea.

Mandat ove misije produžava Savjet bezbednosti UN na kraju svake godine.

„Civilnu upravu u zemlji obavlja stranac Kristijan Šmit a vojni dio okupacije naziva se Althea. Želimo da uklonimo oboje. A da bismo to postigli, moramo postati posebna država“, rekao je Milorad Dodik.

Činjenica da je u trenutnoj situaciji Milorad Dodik odlučio da se kladi na Moskvu nije slučajnost, navodi Komersant.

"On voli da podsjeća da se sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ‘najmanje 25 puta’, a malo je svjetskih političara uspjelo da to uradi. I Rusija je u više navrata pokazala podršku trenutnom lideru bosanskih Srba“.

Njegov stav o regionalnim problemima praktično se poklapa sa ruskim.

Kao i Dodik, ukazuje ruski list, Moskva ne priznaje visokog predstavnika u Bosni, Kristijana Šmita, koji je stupio na dužnost bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN.

Rusija se, takođe, zalaže za striktno poštovanje Dejtonskog sporazuma o Bosni, posebno u pogledu nezavisnosti Republike Srpske, i neprijateljski je raspoložena prema svim pokušajima da se Dejton revidira pod izgovorom povećanja funkcionalnosti bosanske države.

Za Moskvu je takođe važno to što je, uprkos formalnom pristupanju BiH antiruskim sankcijama, Milorad Dodik blokirao njihovu implementaciju. Konačno, važno je da Rusija spreči realizaciju zapadnih planova za integraciju Bosne i Hercegovine u NATO i EU, koji su nemogući bez odobrenja Republike Srpske.

"Spreman sam da dolazim u Rusiju i sastajem se sa Putinom čak i svake nedjelje", izjavio je prije godinu Milorad Dodik. Međutim, ovoga puta povod za posetu je poseban.

Dva referenduma

Najava Dodika o dva putovanja u Moskvu uslijedila je odmah nakon što je CIK zakazao izbore za novog predsjednika Republike Srpske 23. novembra na kojima dugogodišnji lider bosanskih Srba neće moći da učestvuje.

A da ne bi završio u političkoj penziji, najavljuje dva referenduma – o nedonošenju odluka od strane centralnih vlasti Bosne i Hercegovine i o nezavisnosti RS.

"Dodik ide putem Pridnjestrovlja, Južne Osetije i Abhazije. Svi su na isti način proglasili nezavisnost i dobili podršku Rusije", rekao je Draško Aćimović, bivši ambasador BiH u Briselu.

Međutim, regionalni eksperti nisu ubijeđeni da će ovog puta planovi Milorada Dodika dobiti apsolutnu podršku Moskve.

"Rusija ih je, kao jedan od garanta Dejtonskog sporazuma, uvijek podržavala, kao i teritorijalni integritet Bosne, koju čine dva entiteta – Republika Srpska i Federacija BiH. Stoga je malo vjerovatno da će Dodik imati pravo da računa na bezuslovno odobravanje njegove avanture od strane Moskve", rekao je za Komersant bivši srpski diplomata, a sada politolog Srećko Đukić.

On smatra da interese Moskve ne zadovoljava nezavisna Republika Srpska, već Republika Srpska kao dio Bosne, jer tako može blokirati uključivanje države BiH u NATO ili EU.