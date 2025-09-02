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NAKON FOTOGRAFIJA

Siniša Perković, direktor zatvora za "Avaz": Ovo je Novaliću drugi ili treći dopust, ako prekrši pravila neće više nikada izaći

Čovjek ima dopust, odnosno pogodnosti

Perković: Novalić koristi dopust kao uzoran zatvorenik. Avaz

Piše: Evelin Trako

2.9.2025

Nakon što su mediji objavili fotografiju Fadila Novalića, bivšeg premijera FBiH, u jednom sarajevskom hotelu, kontaktirali smo direktora zatvora u Vojkovićima Sinišu Perkovića.

- Čovjek ima dopust, odnosno pogodnosti. Ukoliko bude utvrđeno da je prekršio pravila neće više nikad izaći. Ovo mu je drugi ili treći put da izlazi na slobodu, on je zatvorenik za primjer - rekao je Perković za "Avaz".

Podsjećamo, Fadil Novalić je osuđen za zloupotrebu položaja i ovlasti tokom nabavke stotinu respiratora iz Kine u vrijednosti 5,4 miliona eura, u aprilu 2020. godine, odmah nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije korona virusa.

On je osuđen na zatvorsku kaznu od četiri godine, a kaznu izdržava u zatvoru u Vojkovićima.

# FADIL NOVALIĆ
# VOJKOVIĆI
# SINIŠA PERKOVIĆ
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