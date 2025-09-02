Dodikov mandatar predložio ministre u Vladi RS: Četiri nova imena, Karan više neće biti na čelu policije

U toku je sjednica na kojoj će se birati nova Vlada RS, čijeg mandatara Savu Minića je nelegalno predložio bivši predsjednik RS Milorad Dodik.

RTRS je objavio imena svih ministara koji bi se trebali naći u novoj Vladi, a kako se čini velikih kadrovskih rokada ne bi trebalo biti.

Rotacije u Ministarstvima

Većina ministara ostaju u Vladi, no neki će sjesti u drugo Ministarstvo. Siniša Karan više neće biti ministar unutrašnjih poslova, u Vladu ulaze Goran Selak, predsjednik SPS-a i Zoran Stevanović, bivši gradonačelnik Zvornika.

Nova lica u Vladi Save Minića bit će i Borivoje Golubović iz Dervente koji će zamijeniti Željku Stojičić na čelu ministarstva prosvjete, dok će Anđelka Kuzmić iz Doboja biti nova ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Svi ministri

Ovo je kompletan spisak ministara koji su predloženi:

Ministar finansija RS - Zora Vidović.

Ministar unutrašnjih poslova RS - Željko Budimir.

Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje RS - Siniša Karan.

Ministar saobraćaja i veza RS - Zoran Stevanović.

Ministar energetike i rudarstva RS - Petar Đokić.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS - Alen Šeranić.

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS - Zlatan Klokić.

Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS - Bojan Vipotnik.

Ministar privrede i preduzeća Republike Srpskoj - Vojin Mitrović.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske - Anđelka Kuzmić.

Ministar trgovine i turizma RS - Denis Šulić.

Ministar pravde RS - Goran Selak.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS - Danijel Egić.

Ministar uprave i lokalne samouprave RS - Senka Jujić.

Ministarka za porodicu, omladinu i sport RS - Selma Čabrić.