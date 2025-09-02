Cikotić došao iz zatvora da svjedoči u predmetu "Diploma": Kaže da se ne sjeća Osmice kao studenta Američkog univerziteta

Na suđenju bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Osmanu Mehmedagiću, koji je optužen da je zloupotrijebio položaj kako bi ostao na funkciji za koju nije ispunjavao uslove, svjedok Državnog tužilaštva i bivši dekan Američkog univerziteta je rekao kako mu nije poznato gdje se nalazila dokumentacija, držao pečat te izdavale diplome.Selmo Cikotić je kazao kako je na Američkom univerzitetu od februara 2012. do februara 2013. godine obavljao funkcije nastavnika dva obavezna predmeta i dekana. Objasnio je kako je funkciju dekana obavljao nepunih godinu dana.

- Ne sjećam se Osmana Mehmedagića kao studenta - odgovorio je svjedok na pitanje tužioca Džermina Pašića.

Funkcija dekana

Rekao je kako ne zna ko je nakon njega preuzeo funkciju dekana. Svjedok je također naveo da se ne sjeća gdje je bila uprava fakulteta, odnosno gdje je bila dokumentacija, gdje se čuvao pečat te izdavale diplome. On je ranije osuđen na tri godine zatvora zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja u svojstvu nekadašnjeg državnog ministra odbrane, a trenutno mu se pred Sudom BiH sudi za zločin protiv ratnih zarobljenika.

Mehmedagića optužnica tereti da je bez propisane visoke stručne spreme obavljao dužnost direktora OSA-e od 2019., kada je poništena njegova diploma Fakulteta za poslovne studije u Banjaluci, do 2023. godine, kada je razriješen dužnosti. Optužen je da je zloupotrijebio položaj da ostane na funkciji za koju nije ispunjavao uslove.

Asim Crnalić, drugi svjedok, rekao je kako je tokom istrage saslušan u svojstvu svjedoka od strane službenih osoba Policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo o namještaju koji je bio u njegovoj vikendici na Nišićima.

Ispričao je kako ga je Denis Prcić, vlasnik Američkog univerziteta, koji je kod njega ranije boravio na vikendici, zamolio da u pomoćnim objektima ostavi stvari jer je dobio otkaz ugovora o zakupu poslovnog prostora. Crnalić je rekao kako je vidio stolice, stolove, police i jedan tepih. Kada je otključao vrata s inspektorima, vidio je u jednom objektu i veliku kartonsku kutiju.

- Bila je otvorena s gornje strane. U njoj su bili neki prospekti, reklamni materijali. Rekao sam Prciću da ne pohranjuje tu nikakvu dokumentaciju - kazao je Crnalić, te objasnio kako kod njega nije bio ključ, nego kod prevoznika koji je dovezao stvari.

Na upit tužioca zašto je to tražio, Crnalić je objasnio kako su mu bili poznati problemi Američkog univerziteta, te da je povremeno savjetovao Prcića, koji je želio da sjedište Univerziteta prebaci iz Tuzle u Sarajevo, što je išlo sporo.

Bez pitanja

- Posebno sam naglasio da ne želim nikakve papire. Zato što sam se bojao da u tim objektima ima vlage, odnosno da se može zagubiti neka isprava koja je bitna za upravni postupak koji je vođen s Ministarstvom obrazovanja Kantona Sarajevo. Nisam želio tu odgovornost - rekao je Crnalić.

Svjedokinja Sanela Bučuk Šimleša je kazala kako je na Američkom univerzitetu radila od oktobra 2010. do jula 2019. godine kao direktor finansija.

Matične knjige studenata su se vodile u studentskoj službi, rekla je svjedokinja, te nabrojala imena ljudi koji su u tom periodu radili. Ispričala je kako su se diplome printale prvo u A4 formatu, nakon toga u nekom većem.

- Ja sam izdavala potvrdu da su studenti izmirili sve finansijske obaveze. Firme angažovane za štampanje bile su ‘Suton’ iz Širokog Brijega, ‘HIS’ iz Gračanice, ‘Index line’, ‘Green line’ - kazala je svjedokinja.

Odbrana nije imala pitanja ni za jednog od svjedoka.

Suđenje se nastavlja 16. septembra.