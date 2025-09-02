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BANJA LUKA

I poslanici SDS ne učestvuju izlaganju ekspozea Save Minića

On je naglasio da je Minić najodgovorniji za nikad lošije stanje u javnom preduzeću "Šume RS"

Klub SDS-a na čelu s Bodirogom. Fena

FENA

2.9.2025

Klub poslanika Srpske demokratske stranke (SDS) u Narodnoj skupštini Republike Srpske takođe je odlučio da ne učestvuje izlaganju Save Minića u NSRS zbog pitanja njegovog legitimiteta, ali i zbog učestvovanja u vlasti RS koja je "odgovorna za katastrofalno stanje u RS".

Ognjen Bodiroga, šef poslaničkog kluba SDS, izjavio je da je sve, pa i izbor nove vlade RS, "podređeno samo jednom čovjeku i jednoj porodici u RS".

- Ne želimo da učestvujemo u ovoj avanturi Milorada Dodika - dodao je Bodiroga.

On je naglasio da je Minić najodgovorniji za nikad lošije stanje u javnom preduzeću "Šume RS".

Na posebenoj sjednici NSRS u toku je izlaganje ekspozea Save Minića kojeg je za mandatara za sastav nove vlade RS predložio Milorad Dodik iako mu je CIK BiH oduzeo mandat poslije pravosnažne presude Suda BiH kojom mu se zabranjuje obavljanje javne funkcije na period od šest godina.

# NSRS
# SDS
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