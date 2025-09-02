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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Snimak iz zraka: Pogledajte razmjere saobraćajnog kolapsa drugog dana protesta u Sarajevu

Prijevoznici su noć proveli u svojim vozilima, a danas nastavljaju s protestom koji će potrajati sve dok se ne ispune zahtjevi

Velike gužve - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

2.9.2025

Prijevoznici se i drugi dan protesta nalaze na Stupskoj petlji i u Rajlovcu. Osim štete za privredu zbog ovog poteza, u glavnom gradu su nastale i velike gužve, a što najbolje prikazuju snimci iz zraka.

Podsjećamo, u cijeloj državi su već drugi dan blokirane gradske saobraćajnice, magistralni putevi, granični prijelazi i carinski terminali.

Prijevoznici su noć proveli u svojim vozilima, a danas nastavljaju s protestom koji će potrajati sve dok se ne ispune zahtjevi.

Međutim, otežavajuća okolnost je kolaps koji je nastao u saobraćaju zbog parkiranih kamiona.

Podsjećamo, Konzorcijum Logistika BiH je na sinoćnjem plenumu jednoglasno donijelo odluku o produženju zaustavljanja lanaca snadbjevanja u BiH, potvrdio je za "Avaz" Velibor Peulić glavni koordinator Konzorcija "Logistika".

Međutim, naglasio je da je interes svakog člana Konzorcijuma što prije uspostaviti sve lance snabdijevanja u BiH.

- Možemo kazati da ćemo u narednih nekoliko sati završiti konačne dogovore. Konzorcijum Logistika BiH još jednom zahvaljuje građanima na strpljenju i na razumijevanju, jer ta snaga i energija koja je protekla kroz naše aktivnosti vidljiva je na svakom pedlju BiH - poručio je Peulić.

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# PRIJEVOZNICI
# SARAJEVO
# KONZORCIJUM LOGISTIKA BIH
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