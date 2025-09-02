Snimak iz zraka: Pogledajte razmjere saobraćajnog kolapsa drugog dana protesta u Sarajevu

Prijevoznici se i drugi dan protesta nalaze na Stupskoj petlji i u Rajlovcu. Osim štete za privredu zbog ovog poteza, u glavnom gradu su nastale i velike gužve, a što najbolje prikazuju snimci iz zraka.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Prijevoznici su noć proveli u svojim vozilima, a danas nastavljaju s protestom koji će potrajati sve dok se ne ispune zahtjevi
Prijevoznici se i drugi dan protesta nalaze na Stupskoj petlji i u Rajlovcu. Osim štete za privredu zbog ovog poteza, u glavnom gradu su nastale i velike gužve, a što najbolje prikazuju snimci iz zraka.
Podsjećamo, u cijeloj državi su već drugi dan blokirane gradske saobraćajnice, magistralni putevi, granični prijelazi i carinski terminali.
Prijevoznici su noć proveli u svojim vozilima, a danas nastavljaju s protestom koji će potrajati sve dok se ne ispune zahtjevi.
Međutim, otežavajuća okolnost je kolaps koji je nastao u saobraćaju zbog parkiranih kamiona.
Podsjećamo, Konzorcijum Logistika BiH je na sinoćnjem plenumu jednoglasno donijelo odluku o produženju zaustavljanja lanaca snadbjevanja u BiH, potvrdio je za "Avaz" Velibor Peulić glavni koordinator Konzorcija "Logistika".
Međutim, naglasio je da je interes svakog člana Konzorcijuma što prije uspostaviti sve lance snabdijevanja u BiH.
- Možemo kazati da ćemo u narednih nekoliko sati završiti konačne dogovore. Konzorcijum Logistika BiH još jednom zahvaljuje građanima na strpljenju i na razumijevanju, jer ta snaga i energija koja je protekla kroz naše aktivnosti vidljiva je na svakom pedlju BiH - poručio je Peulić.
PRIJETE VELIKE KAZNE
ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA