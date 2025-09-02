Mahmutović o paljenju automobila: Ustao sam na sabah i vidio vatrogasce ispred zgrade, nisam imao otvorene prijetnje

U Tuzli je jutros u ranim jutranjim satima zapaljen automobil Dževada Mahmutovića (SDA) delegata u Vijeću naroda RS.

Kako je za „Avaz“ ispričao Mahmutović, jutros je u pet sati ustao da klanja sabah-namaz.

-U tom trenutku sam vidio ispred zgrade vatrogasce i da gori iz naše garaže. To je zajednička garaža u zgradi koja nema videonadzor. Policija je izašla na mjesto događaja, obavili su uviđaj, rekli su mi da je automobil zapaljen spolja - rekao nam je Mahmutović.

Na automobilu je nastala totalna materijalna šteta, a Mahmutović nam je kazao kako nema nikakvih spoznaja o motivima ovog zastrašujućeg čina.

- Nisam imao nikakve otvorene prijetnje. Ne bih da nagađam, samo mogu reći da ću i dalje raditi onako kako sam radio. Ako neko misli da će me u bilo kojem smislu prepasti, to se neće desiti. Ja se samo Boga bojim. Ovo je materijalna stvar i meni nije prvi put da ostanem bez materijalnih stvari. Idemo dalje -poručio je Mahmutović za "Avaz".